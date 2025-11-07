網傳黑衣人持槍討債影片 南投男子自導自演到案送辦

男子自導自演黑道大哥持槍宮壇討債影片，在網路引起恐慌。（埔里警方提供）

網路出現「黑衣人持槍討債」短片，地點位於埔里鎮一處宮壇前，引起民眾驚惶，埔里警方追查出拍攝者為24歲林姓男子，他為賺取網路流量而自導自演，找朋友扮演黑社會兄弟，拿塑膠玩具槍「拍片」，警方已查扣該槍，並將林男以違反社會秩序維護法函送法辦。

埔里警方指出，11月5日深夜10時30分許，網路出現「黑衣人持槍討債」短片，地點清晰拍到在埔里鎮水頭路玄天壇前。影片中疑似有人持槍鳴槍，影片一出有不少民眾看到，陸續留言表達驚慌與憂心。

請繼續往下閱讀...

員警看到影片後馬上展開調查，很快查出拍攝者是24歲林姓男子，林男昨被傳喚到案，也帶著影片中的槍枝到場說明。

林男坦承他是為了衝高網路影片流量，因此以劇情短片方式設計劇本，想好劇本後，邀請朋友來扮演討債黑道大哥，實際上並沒有討暴力討債情形。而其手上拿的是塑膠玩具槍，影片拍完後上傳，希望能吸引網友點閱。警方查扣該塑膠玩具槍，初步鑑定不是真槍。

警方表示，林男無正當理由攜帶類似真槍之物，造成社會恐慌，涉違反《社會秩序維護法》第65條第1項第3款，已函請南投地院埔里簡易庭裁罰。

林姓男子繳出的塑膠玩具手槍。（埔里警方提供）

林姓男子拍攝的黑道到宮壇前討債，還把招牌拍出。（埔里警方提供）

