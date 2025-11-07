為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中女信了假檢警衝ATM 真警直擊急阻：檢察長不會打給你！

    2025/11/07 10:04 記者許國楨／台中報導
    警方趕抵超商時，黃女正在與誆稱檢察長的騙徒視訊。（民眾提供）

    警方趕抵超商時，黃女正在與誆稱檢察長的騙徒視訊。（民眾提供）

    又是假檢警詐騙老套路！台中市一名34歲黃姓女子，前天因誤信詐騙集團「帳戶涉洗錢」的說法，急衝超商ATM就要操作自清，所幸同行友人察覺不對勁立即報警，警方火速趕到現場時，直擊黃女正在ATM輸入帳戶資料，立即出手攔阻勸說「檢察長不會打給你，也不會要你去ATM匯款！」及時保住女子辛苦積蓄。

    台中市第一分局公益派出所當晚8時許接獲報案，指轄內一間超商內有女子疑遭詐騙，巡邏員警吳佳侖趕抵現場時，見黃女正依電話指示在ATM前輸入資料，隨即上前制止。

    經了解，黃女稍早接獲自稱「王檢察長」的視訊電話，對方聲稱她涉入洗錢案，必須配合「帳戶調查」才能解凍資金，並傳送偽造公文增加真實感，還強調「必須全程保密」，否則會依洩密罪究辦，嚇得黃女信以為真，依指示趕往超商操作。

    幸好同行的男性友人發現情況可疑，立刻報警，員警當場接過電話質問：「你是哪位檢察官？請開視訊確認身分！」詐騙成員一聽警方口氣，馬上掛斷電話，當場破局。

    黃女事後激動表示：「對方還叫我不要告訴任何人，我真的以為自己出事了！」警方耐心安撫並說明：「檢察長不會打給你，也不會要你去ATM匯款！」她這才驚覺險被騙，慶幸財產未損。

    第一分局呼籲，檢警機關不會以電話或視訊方式要求民眾操作ATM、匯款或提供帳戶資料。民眾若接獲此類電話，應冷靜查證，可撥打165反詐騙專線或110報案，切勿依指示操作，以免落入詐騙陷阱。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    經警方勸阻，黃女才驚覺遇詐。（民眾提供）

    經警方勸阻，黃女才驚覺遇詐。（民眾提供）

