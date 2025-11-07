為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    疑用菸蒂燙男童屁股、背部 母同居男友判刑2年

    2025/11/07 09:09 記者葉永騫／屏東報導
    屏東男童遭母虐打，同居男未制止判刑2年。（記者葉永騫攝）

    屏東男童遭母虐打，同居男未制止判刑2年。（記者葉永騫攝）

    3年前楊姓女子與屏東前夫離婚，帶著3歲男童到嘉義與蔡姓男友同居，沒想到男童卻長期遭到母親打罵，蔡男未制止，還疑似有拿菸蒂燙男童的屁股、背部等地方，造成男童身上的傷痕達到36處，全案被屏東縣社會處及男童的父親發現提告，高雄高分院依傷害罪判處蔡男有期徒刑2年。

    檢警調查認為，楊姓女子帶著3歲男童到嘉義與蔡姓男友同居，住在一家旅館內，楊女遇到男童不聽話時，常以徒手、持衣架及棍棒等物毆打男童之頭部、胸部、腹部、背部及手腳等處，造成全身都是傷，同居的蔡男不但未加制止，且任由楊女對於男童施暴，甚至疑似用菸蒂燒灼男童之胸部、腹部及臀部，造成男童全身是傷，妨害男童身心健全及發育。

    法官審理認為，男童身上的傷痕，楊姓生母坦承犯案，但供稱蔡男沒有動手，蔡男也否認以菸蒂燙男童屁股及身上，由於蔡男直接虐童的相關證據不足，所以僅能依故意對兒童犯傷害罪，判處有期徒刑2年，楊姓生母則是另案處理。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播