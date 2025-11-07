疑用菸蒂燙男童屁股、背部 母同居男友判刑2年

屏東男童遭母虐打，同居男未制止判刑2年。（記者葉永騫攝）

3年前楊姓女子與屏東前夫離婚，帶著3歲男童到嘉義與蔡姓男友同居，沒想到男童卻長期遭到母親打罵，蔡男未制止，還疑似有拿菸蒂燙男童的屁股、背部等地方，造成男童身上的傷痕達到36處，全案被屏東縣社會處及男童的父親發現提告，高雄高分院依傷害罪判處蔡男有期徒刑2年。

檢警調查認為，楊姓女子帶著3歲男童到嘉義與蔡姓男友同居，住在一家旅館內，楊女遇到男童不聽話時，常以徒手、持衣架及棍棒等物毆打男童之頭部、胸部、腹部、背部及手腳等處，造成全身都是傷，同居的蔡男不但未加制止，且任由楊女對於男童施暴，甚至疑似用菸蒂燒灼男童之胸部、腹部及臀部，造成男童全身是傷，妨害男童身心健全及發育。

法官審理認為，男童身上的傷痕，楊姓生母坦承犯案，但供稱蔡男沒有動手，蔡男也否認以菸蒂燙男童屁股及身上，由於蔡男直接虐童的相關證據不足，所以僅能依故意對兒童犯傷害罪，判處有期徒刑2年，楊姓生母則是另案處理。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

