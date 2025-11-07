離奇！彰化男半夜騎機車自撞 噴飛重傷昏迷

男子半夜騎機車自撞噴飛昏迷，消防員搶救。（圖由消防局提供）

彰化縣花壇鄉昨天（6日）晚間發生一起離奇事故，1名男子騎機車行經花壇圖書館後防汛道路時，突然失控自撞，整個人噴飛到路旁草叢，當場陷入昏迷，消防局據報派員趕往現場搶救，發現男子昏迷無反應，臉部撕裂傷，包紮後火速送醫急救，傷勢嚴重，直到今天（7日）仍未清醒，所幸生命跡象穩定，警方將實施抽血檢測是否酒後駕車或其他因素，以釐清事故發生原因。

彰化警分局指出，這起離奇事故發生在昨晚近9點，該名男子騎機車沿花壇圖書館後防汛道路南往北行駛，行經事故地點時突然不慎自撞，整個人噴飛到路旁草叢中，當場陷入昏迷。

請繼續往下閱讀...

消防局據報派員趕往現場，初評傷者有生命徵象、對痛無反應、臉部撕裂傷，立即以長背板、頸圈固定、靜脈輸液，緊急送上救護車，另給予面罩氧、清洗包紮傷口，火速送往彰化基督教醫院急救。直到今天清晨傷患還沒清醒，彰化警分局交通分隊將申請鑑定許可書，用抽血來檢測其是否涉及酒駕，或有其他原因肇事。

男子晚間騎機車自撞受傷，漏夜搶救生命跡象穩定。（圖由消防局提供）

男子半夜騎機車自撞噴飛路旁草叢，消防員搶救。（圖由消防局提供）

