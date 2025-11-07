為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    臉書直播公所割草大翻車！她稱2公務員飲酒下場慘了

    2025/11/07 08:47 記者顏宏駿／彰化報導
    女子用臉書直播割草，被控妨害名譽，法官判賠應付原告各1萬元。（資料照，記者顏宏駿攝）

    女子用臉書直播割草，被控妨害名譽，法官判賠應付原告各1萬元。（資料照，記者顏宏駿攝）

    彰化縣楊女透過臉書監督鄉政建設，今年8月間到田尾公路花園停車場做臉書網路直播公務員割草，在留言處指控，公所2名負責割草的公務員上班時間飲酒。2公務員堅稱沒有飲酒，對於楊女提妨害名譽告訴，各求償25000元，法官判應賠1萬元較為適當。

    楊女表示，她平時就會對公共事務拍照，如有問題，會轉呈給主管單位；當日直播，係因之前除草時石頭噴到她，她認為可能也會噴到別人，另外原告並未將草連根拔起或只拔上半部的草等等。因監督鄉政才會直播錄影，這是對公共事務的監督，之所以指控2公務員上班時間飲酒，係友人用LINE告訴她，當時看到這2名公務員確有在停車場飲酒。

    法官表示，從楊女的LINE截圖，並未顯示友人告訴她，2公務員上班時間飲酒，且得知此訊息，並沒有做進一步查證，就公然在網路上散佈，客觀上足令人致生原告上班不敬業等負面評價，堪認原告確實受有精神上痛苦，且情節重大。原告2人均有中低收入證明，考量情節輕重，及雙方的財務狀況，應以賠償1萬元較適當。

