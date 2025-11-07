為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    男子年輕愛賭還挪用教育費 老來子女聲請減輕扶養義務

    2025/11/07 08:32 記者蔡政珉／苗栗報導
    男子年輕愛賭、欠債、還挪用子女教育費，老來子女盼減輕扶養義務。圖為苗栗地院。（資料照）

    男子阿元（化名）已經60多歲，因中風居住於長照中心並領有每月15470元身心障礙補助。不過，阿元子女向苗栗地院聲請減輕或免除扶養義務，阿元子女主張，阿元婚後長期酗酒、賭博，無穩定工作，一對子女皆仰賴母親及阿元前妻身兼3、4份工作維持家計，阿元還多次向前妻伸手拿錢甚至出手暴力相向，且阿元自2000年即未善盡保護教養義務，2015年阿元與前妻離婚後雙方便無往來。苗栗地院法官審理後，裁定阿元2名子女扶養義務分別減輕為每個月2000、1000元，全案上訴中。

    阿元子女主張，阿元除賭博、酗酒對家庭不負責，多次挪用子女教育費用，未離婚前還拿前妻名下房產抵押借款，前妻要與阿元離婚時阿元甚至揚言要帶子女去死。

    法官發現，阿元與前妻離婚時其大嫂曾出庭證稱，阿元自年輕開始賭博，20幾年以照顧母親為由並未工作，家庭費用均由前妻負擔；阿元姊妹今年7月份出庭時說，阿元沉溺賭博迄今仍積欠諸多賭債，僅偶爾給付少許金錢供前妻協助照顧子女。

    法官審理後認為，阿元尚非完全未履行對子女扶養義務，與一般自未成年子女幼年時即拋家不顧、不知去向，完全未盡扶養義務重大情節迥異，故依其子女目前收入減輕扶養費各為每個月2000、1000元。

