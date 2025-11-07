為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    誤認男友躲進棉被嘿咻 熟睡女驚覺有異呼救

    2025/11/07 07:39 記者鮑建信／高雄報導
    呂男見友人女友在床上熟睡，涉嫌躲進棉被嘿咻，被高雄高分院判囚。（情境照 ）

    澎湖縣從事營造業呂姓男子，前往市區找友人，見其女友在床上熟睡凍未條，躲進棉被涉嫌嘿咻，經地院依妨害性自主罪，判處徒刑3年6月，他不服上訴，被高等法院高雄分院駁回。

    警方調查，2024年2月8日上午9點多，被告呂男到馬公市找楊姓友人聊天，進入屋內後，發現他的女友小茹（化名）獨自在床上熟睡，頓時血脈賁張凍未條，躲進棉被涉嫌強行嘿咻。

    後來，小茹發現對象不是男友，驚覺有異而大聲呼叫，呂男隨即起身欲逃離現場，碰巧被返家楊男撞見，隨後並向警方報案，2人合力將呂壓制，經馬公分局帶回製作筆錄後，依涉嫌強制性交罪，移送澎湖地檢署偵查起訴。

    地院法官開庭審理，呂男始終坦承不諱，卻未與被害人達成和解，及審酌其職業、學歷、收入和家庭狀況，判處有期徒刑3年半﹔呂男不服上訴，要求從輕發落。高雄高分院調查，原審認事用法，並無不當，判決駁回，仍可上訴。

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

