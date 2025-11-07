母虐兒致死求交保被拒 原因竟出在悔過書

吳婦涉嫌凌虐兒子致死案，經地院裁定延長羈押，她不服抗告，被高雄高分院駁回並定案。（記者鮑建信攝）

高市吳姓婦人涉嫌凌虐兒子致死疑案，被橋頭地院裁定延長羈押並禁見，她不服抗告，高等法院高雄分院認為她的悔過書提及為何犯罪理由，而這些仍有待證人到案釐清，裁定駁回並定案。

警方調查，被告吳婦與丈夫李男、1歲半兒子，原本住在左營區的夫家，後來搬到大社區租屋，她負責照顧小孩，其夫則工作養家。2024年5月底，吳婦發現兒子眼神呆滯、呼吸急促，通知其夫返家緊急送醫搶救，終因頭部受重創，回天乏術。

橋頭地檢署檢察官會同法官相驗，男童頭部重創、臉部等多處受傷﹔吳婦則辯稱事發前，她將男童放在上下舖床、高約150公分的上舖睡覺，沒想到洗完澡後，孩子已跌落地板，否認犯罪。

吳婦被檢方依妨害幼童發育致人於死罪起訴後，並被地院裁定延長羈押2個月，她不服提起抗告指出，檢方指控客觀事實均已坦承，並否認有串證、滅證，要求交保候傳。

高雄高分院調查，吳婦持續寄送予法院的「悔過書信」，充斥她就自身何以為本案客觀犯行之種種解釋及理由，而有待傳喚證人到庭證述予以釐清，因此被原審認為有串、滅證之虞並羈押禁見，依法有據，裁定駁回，不得再抗告。

