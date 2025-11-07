被爆竄改車禍資料、查個資 南警小隊長調職、記大過送辦

台南交通分隊小隊長疑長期竄改車禍資料、查詢大量個資作不明用途，7名隊員中5人具名檢舉。警方調查確認異常，記過調職並移送南檢偵辦。（記者王捷攝）

台南交通分隊一名小隊長疑長期竄改車禍資料，並查詢大量個資做「不明用途」，7名隊員中有5人具名檢舉，認為小隊長偽造文書、違反個人資料保護法，警方經內部調查，對小隊長記大過、調地，並函送台南地檢署偵辦。

車禍事故在警方內部分為三等，A1死亡車禍最嚴重，接著是A2人員受傷等級的車禍，以及最輕微的A3車輛受損、財物損失車禍，其中A1與A2的數據，各地警察局與市政府最為重視，民眾也常以此數據評論交通狀況是否良好，但A3的統計就不如前兩級列入管制。

但是，台南的小隊長疑似受到車禍件數壓力，將轄區內的A2事故想辦法改列A3，或是拖延上報資料，借此美化車禍數據，但他的行為涉及偽造文書，還可能因此讓隊員連帶負法律責任，另外隊員也發現，小隊長與外界人士接觸頻繁，曾輸入多筆與勤務無關車牌號碼，調閱民眾資料。

曾有隊員向分局反映，小隊長輕報事故會有法律責任，但分局內部沒有處理得當，加上小隊長對內部管理嚴格，造成基層反彈，上月5位隊員具名檢舉，要求督察單位介入，初步調查後，確認小隊長調閱百筆資料，情節重大，將小隊長記大過並調整非主管職。

同時，督察單將初步證據函送南檢，將以偽造文書、違反個資法方向偵辦，警方強調會嚴謹調查，配合提供查詢紀錄與相關資料釐清相關責任，因偵查不公開不對外說明，未來將加強對內稽核制度全面檢討，防止類似事件重演。

