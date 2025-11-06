台南短褲妹蝦皮取貨發現被偷拍 攝狼未得逞仍被判3月

林姓男子在台南蝦皮智取店見女子取貨，竟彎腰將手機朝上伸向短褲縫隙拍攝，女子察覺異狀喝止報警。雖未拍成畫面，法院仍認屬妨害性隱私罪，判刑3月可易科罰金。（蝦皮提供）

林姓男子在蝦皮智取店見穿短褲的陌生女子操作機台，竟趁四下無人時手機前伸偷拍短褲縫隙，女子察覺異狀當場喝止報警，雖然沒查出照片，但台南地方法院認為拍攝角度足以顯示內褲與大腿內側，依妨害性隱私罪判刑3月。

去年8月晚間，林男去東區的蝦皮智取店，當時穿著短褲女子正在崇文門市取貨，林男站在後方開啟手機相機鏡頭朝上，趁女子專注於操作機台時，將手機往前伸至女子小腿旁，想偷拍短褲下的私密部位。女子感覺有異物碰觸小腿，回頭察覺林男持手機異常靠近，立刻喝止並要求刪除影像。

女子報警後，警一分局到場調閱監視器畫面，發現林男確實曾彎腰、並將鏡頭朝上對準女子大腿與褲底方向拍攝。林男在警詢中坦承「一時衝動」，並稱「只是拍大腿沒有拍到下體」。

但法官指出，若真只想拍大腿，不必靠如此近距離並採取向上角度，可見林男的行為具有性目的，女子穿短褲時有合理期待不被窺視，林男的偷拍行為侵害其性隱私權。

刑法第319條之1新增妨害性隱私罪，明定未經他人同意，以錄影或電磁方式拍攝性影像者，處3年以下徒刑，林男拍攝角度足以顯示褲底輪廓、大腿內側，客觀上足以引起性聯想，構成性影像範疇，法院綜合林男素行，判處3個月徒刑。

