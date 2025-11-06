11/6 今彩539頭獎開2注！800萬獎落嘉義、南投

11月6日第114000269期今彩539頭獎開2注，由嘉義市「我會中彩券行」及南投縣「鑫華府投注站」開出。（台彩提供；本報合成）

11月6日開獎的第114000269期今彩539頭獎開2注，由嘉義市西區永和里仁愛路351號一樓的「我會中彩券行」以及南投縣國姓鄉國姓村國姓路371之2號的「鑫華府投注站」開出。

第114000089期威力彩中獎號碼為「第一區：11、18、20、25、29、37，第二區：08」。頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共32注中獎，每注可得2萬元；伍獎共174注中獎，每注可得4000元；陸獎共1105注中獎，每注可得800元；柒獎共2214注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2449注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬5796注中獎，每注可得100元；普獎共2萬8982注中獎，每注可得100元。

第114000269期今彩539中獎號碼為「07、24、28、31、32」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共142注中獎，每注可得2萬元；參獎共5733注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6986注中獎，每注可得50元。

第114000269期39樂合彩中獎號碼為「07、24、28、31、32」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共253注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9456注中獎，每注可得1125元。

第114000269期3星彩中獎號碼為「548」，壹獎共93注中獎，每注可得5000元。

第114000269期4星彩中獎號碼為「0784」，壹獎共2注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

