為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    醉男嗆人被推跌倒腦損求償677萬 台南地院判自負6成

    2025/11/06 22:39 記者王捷／台南報導
    程姓男子在卡拉OK喝醉與人爭執，遭陳姓男子阻擋推倒，後腦重摔致腦損傷。法院認雙方均有責，程男行為是主因，判他自負6成責任，陳男仍須賠208萬。（記者王捷攝）

    程姓男子在卡拉OK喝醉與人爭執，遭陳姓男子阻擋推倒，後腦重摔致腦損傷。法院認雙方均有責，程男行為是主因，判他自負6成責任，陳男仍須賠208萬。（記者王捷攝）

    程姓男子喝醉後在卡拉OK找人吵架，陳姓男子出手阻擋，豈料程男因重心不穩跌倒，造成顱內出血與永久性肢體障礙，之後還中風，他求償677萬，但台南地方法院判陳男賠208萬，因為程男跌倒受傷自己要負擔6成責任。

    2021年4月深夜，程男在卡拉OK與人爭執後原欲離去，結果又衝向對方，陳男見狀上前以雙手推擋，程男重心不穩後仰，後腦著地，送市立醫院急救，診斷硬腦膜下出血與前額葉挫傷、嚴重腦浮腫，先將顱骨切除清除血塊，後續顱骨成形，住院24日。其後四肢僵硬、需輪椅代步，日常生活要他人照顧。

    程男主張，出院後需24小時看護3個月，仍無法行走與工作，陸續入住護理之家，平均每月約3萬元。他依最低工資推算喪失勞動所得，合併看護與療養支出並請求慰撫，總額約677萬元。

    陳男承認推人與基礎醫療費，但否認長期療養與全額薪資損失，並指雙方先前均飲酒，事故與程男自己的狀況相關，請求酌減賠償。

    二審刑事庭已改判陳男傷害致重傷4年確定，錄影畫面顯示，程男再度衝向他人時，陳男倉促推擋，行為具防衛或避難情狀但手段過當，依民法第217條認定程男應負60%責任、陳男40%。

    另外，2021年12月程男的缺血性腦中風屬獨立事件，雖中風前已需人照料，但中風後照護需求明顯提高。法院據此將中風後的賠償責任再下修，陳男就該段看護與相關損害僅負約24%。金額核算總計208萬1728元，程男其餘請求駁回，訴訟費用按勝敗比例分擔。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播