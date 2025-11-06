醉男嗆人被推跌倒腦損求償677萬 台南地院判自負6成

程姓男子在卡拉OK喝醉與人爭執，遭陳姓男子阻擋推倒，後腦重摔致腦損傷。法院認雙方均有責，程男行為是主因，判他自負6成責任，陳男仍須賠208萬。（記者王捷攝）

程姓男子喝醉後在卡拉OK找人吵架，陳姓男子出手阻擋，豈料程男因重心不穩跌倒，造成顱內出血與永久性肢體障礙，之後還中風，他求償677萬，但台南地方法院判陳男賠208萬，因為程男跌倒受傷自己要負擔6成責任。

2021年4月深夜，程男在卡拉OK與人爭執後原欲離去，結果又衝向對方，陳男見狀上前以雙手推擋，程男重心不穩後仰，後腦著地，送市立醫院急救，診斷硬腦膜下出血與前額葉挫傷、嚴重腦浮腫，先將顱骨切除清除血塊，後續顱骨成形，住院24日。其後四肢僵硬、需輪椅代步，日常生活要他人照顧。

請繼續往下閱讀...

程男主張，出院後需24小時看護3個月，仍無法行走與工作，陸續入住護理之家，平均每月約3萬元。他依最低工資推算喪失勞動所得，合併看護與療養支出並請求慰撫，總額約677萬元。

陳男承認推人與基礎醫療費，但否認長期療養與全額薪資損失，並指雙方先前均飲酒，事故與程男自己的狀況相關，請求酌減賠償。

二審刑事庭已改判陳男傷害致重傷4年確定，錄影畫面顯示，程男再度衝向他人時，陳男倉促推擋，行為具防衛或避難情狀但手段過當，依民法第217條認定程男應負60%責任、陳男40%。

另外，2021年12月程男的缺血性腦中風屬獨立事件，雖中風前已需人照料，但中風後照護需求明顯提高。法院據此將中風後的賠償責任再下修，陳男就該段看護與相關損害僅負約24%。金額核算總計208萬1728元，程男其餘請求駁回，訴訟費用按勝敗比例分擔。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法