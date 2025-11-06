部隊集合誤會被同袍嘲笑 阿兵哥怒毆對方判賠3萬

台南官田203旅部隊集合爆衝突，邱姓士兵誤會同袍鄭姓士兵嘲笑自己，出言辱罵又出拳打人，害對方臉部挫傷與眼鏡毀損。（資料照）

陸軍步兵203旅邱姓義務役士兵誤會鄭姓同袍嘲笑他，在部隊集合時辱罵並出手攻擊對方，造成對方臉部挫傷與眼鏡毀損。台南地方法院依侵權行為判須賠償3萬738元，全案不得上訴。

邱男與鄭男為台南市官田區陸軍步兵203旅義務役士兵。去年1月1日晚間約8時，兩人在營區隊伍集合時，邱男誤以為鄭男在嘲笑他，竟當場出言辱罵，並以「X你娘機掰」、「你給我等著」等語威嚇，使鄭男感到畏懼與羞辱，隨即又徒手毆打鄭男臉部，造成左顳部與左臉挫傷。鄭男的眼鏡因打鬥掉落磨損報廢，須重配新鏡。

刑事部分，邱男已因傷害、公然侮辱及毀損罪遭判拘役50日確定。鄭男另依侵權行為提起附帶民事訴訟，請求賠償20萬餘元。台南地院審理時，邱男未出庭辯論，也未提出書狀抗辯。法院依刑案卷宗與醫療、配鏡等證據，認定鄭男確有實際加以損害，並審酌雙方年齡、經濟狀況及事發情節，酌減精神慰撫金至2萬5000元。

法院指出，邱男在軍中集合時以粗俗語辱罵同袍，已侵害名譽權；其「你給我等著」等語具威嚇性，侵害自由權；徒手毆打更造成身體損傷，依民法第184條與第195條規定，鄭男得請求損害賠償。法院認定醫療費738元、眼鏡損失5000元、精神慰撫金2萬5000元，共3萬738元，其餘請求駁回。邱男目前在監服刑，全案不得上訴。

