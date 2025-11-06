為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    部隊集合誤會被同袍嘲笑 阿兵哥怒毆對方判賠3萬

    2025/11/06 21:45 記者王捷／台南報導
    台南官田203旅部隊集合爆衝突，邱姓士兵誤會同袍鄭姓士兵嘲笑自己，出言辱罵又出拳打人，害對方臉部挫傷與眼鏡毀損。（資料照）

    台南官田203旅部隊集合爆衝突，邱姓士兵誤會同袍鄭姓士兵嘲笑自己，出言辱罵又出拳打人，害對方臉部挫傷與眼鏡毀損。（資料照）

    陸軍步兵203旅邱姓義務役士兵誤會鄭姓同袍嘲笑他，在部隊集合時辱罵並出手攻擊對方，造成對方臉部挫傷與眼鏡毀損。台南地方法院依侵權行為判須賠償3萬738元，全案不得上訴。

    邱男與鄭男為台南市官田區陸軍步兵203旅義務役士兵。去年1月1日晚間約8時，兩人在營區隊伍集合時，邱男誤以為鄭男在嘲笑他，竟當場出言辱罵，並以「X你娘機掰」、「你給我等著」等語威嚇，使鄭男感到畏懼與羞辱，隨即又徒手毆打鄭男臉部，造成左顳部與左臉挫傷。鄭男的眼鏡因打鬥掉落磨損報廢，須重配新鏡。

    刑事部分，邱男已因傷害、公然侮辱及毀損罪遭判拘役50日確定。鄭男另依侵權行為提起附帶民事訴訟，請求賠償20萬餘元。台南地院審理時，邱男未出庭辯論，也未提出書狀抗辯。法院依刑案卷宗與醫療、配鏡等證據，認定鄭男確有實際加以損害，並審酌雙方年齡、經濟狀況及事發情節，酌減精神慰撫金至2萬5000元。

    法院指出，邱男在軍中集合時以粗俗語辱罵同袍，已侵害名譽權；其「你給我等著」等語具威嚇性，侵害自由權；徒手毆打更造成身體損傷，依民法第184條與第195條規定，鄭男得請求損害賠償。法院認定醫療費738元、眼鏡損失5000元、精神慰撫金2萬5000元，共3萬738元，其餘請求駁回。邱男目前在監服刑，全案不得上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播