用「小樹」當店名被告侵害商標權 台南知名早午餐這原因判無罪

台南知名「小樹早午餐」被控侵害「小樹食堂」商標權，法院審理認兩者設計差異明顯、消費者不致混淆，判決無罪。全案仍可上訴。（記者王捷攝）

台南市心藝樹早午餐負責人黃姓女子，因使用「小樹早午餐」名稱，被控侵害「小樹食堂」商標權。檢方認為兩者名稱近似，恐造成消費者誤認，台南地方法院審理認為消費者不致混淆，判黃女無罪。

告訴人曾男在2018年註冊「小樹食堂」商標，指定使用於餐廳、茶飲等類別，黃女在2021年10月12日以「小樹早午餐 Little Tree Brunch及圖」向經濟部智慧財產局申請註冊，智財局以與「小樹食堂」近似為由，駁回第43類餐飲服務部分，但第29類食品項目獲准，核發專用期間至2032年5月15日。

檢方主張，黃女明知商標已被註冊仍持續使用，涉違商標法第95條第1項第3款。但黃女認為，今年7月智慧財產及商業法院在案民事訴訟中獲判不構成侵權，行為未造成混淆或誤導，主張沒有侵權故意，使用過程未攀附或混淆他人品牌。

法官指出，判斷商標是否近似，應該要從一般消費者整體觀察的角度出發，若商標的主要印象、外觀及觀念皆有差異，難認為近似。

黃女使用的商標屬圖文並列的複合設計，「小樹」僅為通用詞彙、識別性弱，而主要識別部分為圖形構圖。而且，雙方指定使用的商品類別雖有部分重疊，但用途與市場不同，一般消費者難以誤認為同一來源，檢方所舉證據不足以排除合理懷疑，未達有罪判斷標準，依刑事訴訟法第301條判決黃女無罪，全案仍可上訴。

