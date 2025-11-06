為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    歹徒搜刮鳳山透天厝社區8戶得手60萬 警逮1人收押

    2025/11/06 20:30 記者陳文嬋／高雄報導
    鳳山警分局轄內一處透天厝社區發生竊案，歹徒搜刮8戶得手60萬，1嫌被收押。（資料照）

    高雄市鳳山區一處透天厝社區發生竊案，歹徒從窗戶攀爬入內，再穿梭頂樓犯案，檢警清查8受害戶，連保險箱也被撬開，總計損失金額60萬元，警方循線逮1人，法官裁定收押，全案擴大偵辦中。

    鳳山區一處社區多棟透天厝相連，歹徒看準住戶窗戶未鎖，趁機從窗戶攀爬入內，大肆搜刮財物後，爬上住家頂樓，透過連棟建物翻牆，鎖定門窗未鎖住家，穿梭侵入多戶行竊。

    值得一提的是，歹徒侵入住宅行竊，犯案過程十分小心，多數住戶渾然不覺自家遭小偷，直到1戶發現財物損失，失竊消息傳開後，住戶各自返家清查財物，才發現共有8戶財物損失。

    據了解，住戶不乏醫生、警察，損失黃金、現金等，連保險箱也被撬開，總計損失金額60萬元，警方調閱監視器畫面，發現歹徒竟未蒙面行竊。

    警方報請檢方指揮偵辦，以車追人深入追查，前天將他拘提到案，依竊盜罪嫌移送法辦，檢警對於他犯下連續住宅竊案，將持續擴大清查更多案件；檢方昨聲請羈押獲准。

