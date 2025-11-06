為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    基隆漁船翻覆6人落海3失蹤 疑因車葉軸斷裂船尾進水

    2025/11/06 19:59 記者林嘉東／基隆報導
    基隆八斗子籍「立發168號」漁船，今在富貴角北方24浬作業時翻覆。（記者林嘉東翻攝）

    基隆八斗子籍「立發168號」漁船今（6日）在富貴角北方24浬作業時翻覆，船上6名船員有3名船員被附近作業的「立發368號」漁船救起，仍有3名船員下落不明；基隆區漁會理事長簡建輝研判，「立發168號」漁船可能是車葉打到浮木後車葉軸斷裂，致船尾浸水後沉沒，胡姓船長與另2名船員來不及逃生，海巡人員搜救中。

    海巡署第二岸巡隊今天下午2點半接獲基隆漁業電台通報，基隆籍八斗子籍漁船「立發168號」下午1點半在富貴角北方約24浬海域翻覆，船上包括除了胡姓船長外，還有3名中國籍漁工與2名外籍漁工；「立」船翻覆後，落海6名船員中有3名船員（2名中國籍船員1名外籍船員）被附近作業的拖網漁船「立發368」救起。

    基隆區漁會理事長簡建輝表示，「立發168號」60多歲胡姓船長是在今天上午5時許從基隆子八斗子漁港安檢報關出海前往富貴角海域捕大蝦，船上載有3名中國籍漁工與2名外籍漁工，今天中午他接到「立」船嚴姓船東老婆來電求助稱他先生的船在富貴角海域沉掉了；由於她說不清楚沉船位置，他打給嚴的兒子、在附近作業的「立發368」號船長，才知嚴的兒子已經救起3名船員，仍有3名船員失聯，他趕緊通報漁業電台轉報海巡署第岸二巡防區等單位展開救援。

    簡說，嚴的兒子告訴他「立發168號」船尾進水，整艘船沉沒，因船上有拖網捕大蝦，船隻載浮載沉；他研判是漁船老舊，船尾的車葉打到浮木後致車葉軸斷裂，船尾才會進水沉沒，船長與船員來不及逃生。

    第二巡防區指揮部獲報後，啟動應變機制，調派基隆海巡50噸巡防艇前往搜救，並通報國防部海鷗救難直升機進行空中搜索，展開海空聯合搜救中。

    「立發168號」漁船翻覆，6船員落海有3船員被附近的「立發368號」漁船救起，仍有3人下落不明。（記者林嘉東翻攝）

