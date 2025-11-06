為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    工業雙氧水漂豬腸遭重罰5400萬 屏東百威廠區設備11/11拍賣

    2025/11/06 19:57 記者葉永騫／屏東報導
    屏東「百威食品公司」以工業用雙氧水漂白豬腸，食藥署重罰5400萬元，行政執行署屏東分署查扣廠區內的蒸汽鍋爐、白鐵翻檯等設備，11月11日上午11時在屏東分署拍賣。圖為拍賣的鍋爐。（屏東執行分署提供）

    屏東「百威食品公司」以工業用雙氧水漂白豬腸，食藥署重罰5400萬元，行政執行署屏東分署查扣廠區內的蒸汽鍋爐、白鐵翻檯等設備，11月11日上午11時在屏東分署拍賣。圖為拍賣的鍋爐。（屏東執行分署提供）

    屏東「百威食品公司」以工業用雙氧水漂白豬腸，食藥署重罰5400萬元，行政執行署屏東分署查扣廠區內的蒸汽鍋爐、白鐵翻檯等設備，11月11日上午11時在屏東分署拍賣。還有另案的一部奧迪休旅車也一起拍賣。

    百威食品公司因為黑心豬腸案，所有動產被查扣，食藥署裁處5400萬元並且移送行政執行分署強制執行，屏東分署收案後立即派員至百威公司租借之廠區進行查封相關動產，11日在屏東分署拍賣室進行拍賣，拍賣標的有蒸汽鍋爐、白鐵翻檯、白鐵水槽、18吋工業壁扇等營業設備，本次將進行第一次拍賣，訂有底價，底價不公開。

    另外，這次拍賣還有2020年份出廠、深藍色1395c.c.奧迪AUDI小客車，以及位於屏東縣東港鄉船頭段175、176、177、1338地號土地。更多的拍賣資訊，可以參閱法務部行政執行署或屏東分署官網相關拍賣訊息。

    另案查扣的奧迪休旅車也同日拍賣。（屏東執行分署提供）

    另案查扣的奧迪休旅車也同日拍賣。（屏東執行分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播