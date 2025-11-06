工業雙氧水漂豬腸遭重罰5400萬 屏東百威廠區設備11/11拍賣

屏東「百威食品公司」以工業用雙氧水漂白豬腸，食藥署重罰5400萬元，行政執行署屏東分署查扣廠區內的蒸汽鍋爐、白鐵翻檯等設備，11月11日上午11時在屏東分署拍賣。圖為拍賣的鍋爐。（屏東執行分署提供）

屏東「百威食品公司」以工業用雙氧水漂白豬腸，食藥署重罰5400萬元，行政執行署屏東分署查扣廠區內的蒸汽鍋爐、白鐵翻檯等設備，11月11日上午11時在屏東分署拍賣。還有另案的一部奧迪休旅車也一起拍賣。

百威食品公司因為黑心豬腸案，所有動產被查扣，食藥署裁處5400萬元並且移送行政執行分署強制執行，屏東分署收案後立即派員至百威公司租借之廠區進行查封相關動產，11日在屏東分署拍賣室進行拍賣，拍賣標的有蒸汽鍋爐、白鐵翻檯、白鐵水槽、18吋工業壁扇等營業設備，本次將進行第一次拍賣，訂有底價，底價不公開。

另外，這次拍賣還有2020年份出廠、深藍色1395c.c.奧迪AUDI小客車，以及位於屏東縣東港鄉船頭段175、176、177、1338地號土地。更多的拍賣資訊，可以參閱法務部行政執行署或屏東分署官網相關拍賣訊息。

另案查扣的奧迪休旅車也同日拍賣。（屏東執行分署提供）

