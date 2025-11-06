為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄國賓改建自救會聲請停止執行 最高行政法院駁回確定

    2025/11/06 19:48 記者楊國文／台北報導
    高雄國賓飯店。 （資料照，記者葛祐豪攝）

    高雄國賓飯店。 （資料照，記者葛祐豪攝）

    高雄國賓飯店改建，環評審查經高雄市政府環評會議審議通過，但自救會質疑原處分不合法，經訴願被駁回後，提起行政訴訟，要求停止施工，高雄高等行政法院裁定自救會敗訴，自救會提抗告；最高行政法院認定原處分並無合法性疑義，也無停止執行的急迫性，駁回停止執行聲請全案確定。

    大陸建設為申請高雄國賓飯店改建案，提送「高雄市前金區後金段住商大樓新建工程環境影響說明書」，由高雄市政府審查。高雄市府去年9月、今年3月召開環評會會議後，作成此案無須進入第2階段環評及通過環評審查等決議。

    國賓飯店改建案自救會主張，他們是開發案影響5公里範圍內的地區居民，屬法律上利害關係人，質疑原處分有合法疑慮，提起訴願遭駁回後，打行政訴訟，以原處分不合法、且有急迫性的情形，要求停工。

    高雄高等行政法院審理後，認為自救會聲請程序不合法，裁定駁回。自救會不服，提起抗告。

    最高行政法院認為，環評主管機關高雄市政府就開發單位所提「高雄市前金區後金段住商大樓新建工程環境影響說明書」，作成無須進入第2階段環評及通過環評審查等決議後，予以公告，並無合法性顯有疑義的情形，另依開發行為預估的施工期程，並無停止原處分執行的急迫性，因聲請停止執行與行政訴訟法第116條第3項規定的要件不符，裁定抗告駁回確定。

