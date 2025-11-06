為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    恆春特斯拉高速撞水泥車釀1死7傷 恐怖影像曝光

    2025/11/06 19:47 記者蔡宗憲／屏東報導
    特斯拉高速撞擊水泥攪拌車，還失控波及停等的機車騎士一家。（警方提供）

    特斯拉高速撞擊水泥攪拌車，還失控波及停等的機車騎士一家。（警方提供）

    屏東恆春台26線麥當勞路口今（6）日下午4時許驚傳重大車禍，撞擊瞬間影片曝光，特斯拉休旅車疑未減速，高速追撞前方水泥預拌車尾，衝擊力道猛烈，特斯拉當場噴飛還撞上路口停等紅燈的機車一家四口，碎片四濺再波及另一輛小客車，釀1死7傷慘劇。

    警方調查，26歲李姓男子駕駛特斯拉，載著29歲太太及2名4歲雙胞胎子女，沿恆公路外側快車道南下，猛力撞擊63歲盧男駕駛的水泥車右後方；李男傷重當場OHCA，送抵恆春旅遊醫院搶救，18時15分宣告不治。

    撞擊餘波未了，特斯拉彈飛撞向草埔路口停等紅燈的普重機車，31歲蔡姓騎士載太太及6歲、7歲2名子女準備上安親班，慘遭波及。蔡姓夫妻雙腿開放性骨折，意識清醒，先送南門醫院急救後轉高雄長庚；2名孩童輕傷，送恆春基督教醫院治療。

    目擊者驚魂未定指出，「特斯拉根本沒煞車，直接高速撞上！」警方到場，盧男與蔡男酒測均為0，事故原因待釐清。恆春分局呼籲，用路人行經路口務必減速禮讓，注意前車動態，遵守速限，別讓悲劇再上演。

    騎機車載2名小孩的父母，傷勢相當嚴重，都將轉送高雄長庚醫院、恐有截肢風險。而親友轉述休旅車駕駛4歲孩子表示，今天是媽媽的生日，從台北南下墾丁過生日，但自己沒有繫上安全帶，因此被摔出車外。恆春基督教醫院初步檢傷，特斯拉上的2名孩子，男童內臟傷勢待進一步檢查治療，女童及機車上2名孩子都是擦挫傷。

