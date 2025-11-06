為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    追太子集團不法金流！邱子恩協助藏8.5億超跑 北院裁定羈押

    2025/11/06 19:04 記者劉詠韻／台北報導
    太子集團為了隱匿不法所得，除在台灣設立空殼公司洗錢外，也將部分轉匯來台的金流用於購買房地產和名車。（圖由調查局提供）

    檢調追查太子集團在台資金流向，3日搜索相關據點，查扣不法所得逾45億元，並拘提集團核心成員23人到案，其中集團人資主管、被視為「二把手」的辜淑雯，台北地院今凌晨裁定羈押禁見；下午4時10分，法院再針對另4名被告召開羈押庭，其中負責協助藏匿價值8.5億元超跑的邱子恩，也被裁定羈押。

    太子控股集團最高首腦陳志，因涉入跨國詐欺與洗錢等重大刑案，日前已被美國聯邦檢察官起訴，罪名包括透過境外公司操作跨國詐欺、洗錢及非法匯兌交易。美方同時將146名涉案人士列入制裁名單，橫跨多國，其中包括3名台灣人及9家在台設立的公司，涉足房地產、科技與金融投資等領域。

    此次行動中，檢警調拘提靈魂人物王昱棠、人資主管辜淑雯，以及被美國財政部制裁的2名台人黃婕、施亭宇等23名被告；另名被制裁女子王蕾絢，因已離境未能到案。檢方訊後，依組織犯罪、洗錢防制法及意圖營利賭博罪等罪嫌，認定部分被告有串供、滅證及逃亡之虞，向法院聲押禁見王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及涂又文5人。

    至於陳志在台發展的中國籍核心幕僚李添已出境，其秘書及其他員工共17人，則分別以3萬至100萬元不等金額交保。

    太子控股集團由中國商人陳志於2015年在柬埔寨創立，總部設於金邊，表面主打房地產、金融及消費服務，但實際透過複雜的境外公司架構進行跨國詐欺、洗錢與博弈業務。該集團在短短十年間迅速擴張，橫跨東南亞、美國及歐洲多國，並在台灣設立多家登記公司，涉入房地產、投資移民與財務顧問等事業，成為金流往來的重要節點。

    根據美國財政部與聯邦檢察官指控，太子集團涉嫌以戀愛詐騙、博弈平台及加密貨幣投資為名，吸金數十億美元，再透過層層轉匯與虛擬貨幣轉移資金，掩飾不法所得。美方今年10月已對集團及其關聯個人、實體共146名列入制裁名單，橫跨多國，包含3名台灣人與9家在台公司。

