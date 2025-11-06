為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    詐騙機房2幹部「連滾帶爬」！遇警攻堅穿四角褲跳樓下場曝

    2025/11/06 19:45 記者李文德／雲林報導
    陳男（脫衣者）與吳男（地上）為逃避警方追緝，從2樓躍下，雙腳骨折。（民眾提供）

    雲林地檢署今（6）日起訴詐騙集團在北港鎮架設機房案共13人，攻堅過程中，2名機房幹部不顧性命從民宅2樓躍下，雙雙兩腳骨折被活逮，民眾直呼，「匆匆忙忙連滾帶爬」，難逃法網制裁。

    雲林地檢署檢察官黃薇潔去年6月接獲情資，有詐團在雲林北港民宅架設機房，指揮刑事警察局南部打擊犯罪中心、北港警分局等單位成立專案小組，在北港3處民宅破獲詐欺集團話務機房，逮捕11名成員。警方攻堅過程中，30歲吳男、31歲陳男從2樓一躍而下，重重摔倒在騎樓。

    當時陳男僅穿一條內褲，吳男簡單穿著白衣、方格短褲，吳男跳樓重摔，忍不住劇痛，只能躺在原地；陳男見狀一度拍打吳男，示意逃離，眼見情況不對，他只能自己一跛一跛逃跑，但仍被捕，兩人雙腳骨折還送往醫院住院多日。

    據了解，吳、陳男兩人是集團機房成員幹部，負責管理現場秩序、機房出入情形，甚至還向成員教導詐騙話術。

    當地民眾聽聞詐騙集團成員遭逮，直呼「痛快！賊星該敗」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    雲林檢警破獲詐團話務機房，6日偵查終結起訴涉案13人。（檢方提供）

    陳男。（民眾提供）

    吳男腳骨折滿身是血。（民眾提供）

