    首頁 > 社會

    冒險勇救6落海捕蟹船漁工 鴻昌11號船長王永慶：風浪真的很大

    2025/11/06 18:49 記者盧賢秀／新北報導
    萬里捕蟹船「漁山36號」漁船翻覆，2名被救起的外籍漁工送基隆長庚治療。（記者盧賢秀攝）

    新北市萬里捕蟹船「漁山36」漁船今天清晨在台北港外海域翻覆，6名外籍漁工被救起，還有3人失聯。其中2名漁工送基隆長庚醫院治療，漁工指稱，船主受困船艙內。救起落海船員來的「鴻昌11」船長王永慶說，當時風浪很大，看到6人招手，趕緊把他們救上船，船邊還有1個人載浮載沉，但浪太大無法靠近。

    「漁山36」漁船是萬里捕蟹船，今天清晨翻覆，6名外籍船員被附近作業的萬里捕蟹船「鴻昌11號」漁船救起，另外3人失聯。2名漁工送基隆長庚治療，1個右腳受傷，另1個吸入海水，並無大礙，外籍漁工說，船主還在船艙裡沒有上來。

    王永慶把船員送到富基漁港，分別轉送基隆長庚和淡水馬階治療。王永慶說，他在作業時，看到附近海域有不明物體，靠近一看發現有艘船翻覆，有6個人在招手，他放下手邊工作，第一時間將6人救上船，在船尾還有1人載浮載沉，當時浪很大，他也不敢靠近漁船，有通知海巡人員救援。

