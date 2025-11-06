為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新北瑞芳貨櫃車與機車互撞 騎士命危急救中

    2025/11/06 18:23 記者林嘉東／新北報導
    貨運曳引車沿台2丁線左轉往瑞芳方向時，與機車發生碰撞，機車騎士受困車底。（記者林嘉東翻攝）

    貨運曳引車沿台2丁線左轉往瑞芳方向時，與機車發生碰撞，機車騎士受困車底。（記者林嘉東翻攝）

    徐姓男子今（6日）下午駕駛營業貨運曳引車，沿台2丁線左轉往瑞芳時，與1部機車發生碰撞，機車騎士受困車底；新北市消防隊員將他救出時，已無生命跡象，轉送基隆長庚醫院急救中。

    新北市消防局第六救災救護大隊今天下午4時許獲報，54歲徐姓男子駕駛營業貨運曳引車，沿著台2丁線由基隆往瑞芳方向行駛，行經瑞芳區楓子瀨路4號前，欲左轉時，與對向1部機車發生對撞，機車騎士受困車底，動彈不得。

    消防隊員趕抵將他從車底救出時，該名男騎士已無生命跡象，趕緊將他送往基隆長庚醫院醫治。由於該起事故占用往基隆方向車道，新北市瑞芳警分局調派8名員警到場疏導車流，維持單線雙向通行。警方邊疏導車流，徐男酒測值0，另針對徐男有無施用毒品駕車施以檢測，至於騎士酒測值由醫師協助抽血檢驗。

    貨運曳引車與機車發生碰撞，機車騎士受困車底；新北市消防隊員將他救出已無生命跡象，轉送基隆急救。（記者林嘉東翻攝）

    貨運曳引車與機車發生碰撞，機車騎士受困車底；新北市消防隊員將他救出已無生命跡象，轉送基隆急救。（記者林嘉東翻攝）

