男子賭博揹債還多年離家未歸 法官裁定成年兒女免除扶養義務

男子創業失敗、揹債、賭博還官司纏身，兒女1人高中肄業打工、1人半工半讀，獲准免扶養。（資料照）

男子阿鵬（化名）與前妻育有一對兒女，但張男婚後創業失敗，又染上賭博惡習，在外也積欠不少債務，甚至曾因案入監，2015年離家未歸，家計全依賴前妻打零工以及前妻娘家幫忙。阿鵬子女目前已經成年，近期向法院聲請減輕或免除扶養義務，苗栗地院法官審理後，認為阿鵬未善盡扶養兒女義務，其所為殊違身為人父應盡責任，裁定免除阿鵬兒女扶養義務，目前全案上訴中。

阿鵬兒女聲請稱，阿鵬長女出生後因其無業，阿鵬長女需依賴阿鵬前妻娘家照顧，阿鵬前妻則依靠打零工維生；後來阿鵬兒子出生後，經濟狀況更加拮据，之後阿鵬創業失敗又賭博，不只揹債還官司纏身，阿鵬還頻頻向前妻娘家親戚借錢。

請繼續往下閱讀...

阿鵬兒女也說，阿鵬於2015年離家後未歸，也未提供生活費扶養兒女，還因案入監；阿鵬兒女其中1人因家中經濟不佳自高中肄業打零工，另1名孩子至今仍半工半讀，無力負擔阿鵬扶養費用。

法官審理後，考量阿鵬兒女均仰賴母系親屬照顧，阿鵬自兒女年幼時即未善盡扶養義務，阿鵬所為殊違身為人父應盡責任，顯已構成對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，如強令阿鵬兒女負擔長期感情疏離的阿鵬扶養義務，顯失公平，故准許免除扶養義務聲請。

