    首頁 > 社會

    爬淡蘭古道灣潭段遭虎頭蜂攻擊 3名山友獲救意識清楚

    2025/11/06 17:55 記者林嘉東／新北報導
    59歲卓姓男子與2名婦人今下午爬淡蘭古道雙溪區灣潭段時，遭虎頭蜂攻擊。新北市消防局第六救災救護大隊獲報馳援，還好卓男等3人遭螫傷後，意識清楚，送醫救治暫無生命危險。（記者林嘉東翻攝）

    59歲卓姓男子與2名婦人今下午爬淡蘭古道雙溪區灣潭段時，遭虎頭蜂攻擊。新北市消防局第六救災救護大隊獲報馳援，還好卓男等3人遭螫傷後，意識清楚，送醫救治暫無生命危險。（記者林嘉東翻攝）

    59歲卓姓男子與2名婦人今（6日）下午爬淡蘭古道雙溪區灣潭段時，遭虎頭蜂攻擊，新北市消防局第六救災救護大隊獲報馳援，還好卓男等3人遭螫傷後，意識清楚，送醫救治暫無生命危險；由於消防員未發現蜂巢位置，通報雙溪區公所及動保處在登山口設置封鎖線及告示牌示警，提醒山友不要進入。

    新北市消防局第六救災救護大隊今天下午3時許獲報，有3名山友在爬淡蘭古道雙溪區灣潭段時，在灣潭步道口遭虎頭蜂攻擊，消防隊員趕抵協助救援時，發現被螫傷的59歲卓姓男子、62歲葉姓婦人與56歲陳女等3人意識均清楚，仍將3人送往八堵礦工醫院救治，暫無生命危險。

    警方表示，消防隊員入山救援時，未發現蜂巢位置，為求慎重，通報雙溪區公所及動保處，在灣潭段登山口設置封鎖線與告示牌示警，提醒山友不要進入，以免遭虎頭蜂攻擊受傷。

    59歲卓姓男子與2名婦人今下午爬淡蘭古道雙溪區灣潭段時，遭虎頭蜂攻擊受傷後，由於消防員未發現蜂巢位置，通報雙溪區公所及動保處在登山口設置封鎖線及告示牌示警，提醒山友不要進入。（記者林嘉東翻攝）

    59歲卓姓男子與2名婦人今下午爬淡蘭古道雙溪區灣潭段時，遭虎頭蜂攻擊受傷後，由於消防員未發現蜂巢位置，通報雙溪區公所及動保處在登山口設置封鎖線及告示牌示警，提醒山友不要進入。（記者林嘉東翻攝）

