千萬存款信託受益人沒有他! 新北三重男憤而砍死姊姊、妹妹大腿也中刀

警方將命案現場拉起封鎖線。（記者徐聖倫翻攝）

新北市三重今天下午驚傳手足相殘，陳姓男子為了家產動刀砍殺親姊姊、妹妹，造成姊姊傷重不治。警方查訪，陳姓姊姊長年旅居美國，近期返台將高齡90歲的陳母存於銀行的1000萬元做信託，受益人僅寫上自己與妹妹，排行老二的陳男因此不悅釀殺機。

據悉，陳姓姊姊旅居美國多年，鮮少返台，九旬陳母與陳妹住在三重區三和路這處高級社區23樓，陳男則是為了照顧母親，選擇住在對門，陳母的生活起居照顧等，陳男與妻子出力最多。

警方查訪附近鄰居，得知陳姓姊姊近期返台，將陳母存在銀行的1000萬元存款做信託，但受益人卻只有姊妹倆的名字，獨缺排行老二的陳男。陳男得知後非常不悅，認為照顧老母自己與妻子出力最多，為何把他排除在外，一怒之下持刀殺親姊、妹，陳姓姊姊傷重不治、陳妹大腿中刀，陳妻為了阻止，手掌也見血，本案一共釀1死2傷。

附近鄰居透露，陳男真的頗孝順，對鄰居也都笑臉相迎，對外形象一直是善良、老實、親切又孝順，完全無法想像會做出這種事。

陳男被警方逮捕法辦。（記者徐聖倫翻攝）

