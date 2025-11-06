基隆漁船富貴角外海翻覆 3船員失蹤 海巡等單位搜救中

基隆八斗子籍「立發168」號漁船今天下午在富貴角北方24浬作業時翻覆，船上6名船員中有3名船員被附近作業的「立發368號」漁船救起，仍有3名船員下落不明，海巡署派遣巡防艇搜救中。（記者林嘉東翻攝）

基隆八斗子籍「立發168號」漁船今（6日）下午在富貴角北方24浬作業時翻覆，船上6名船員中有3名船員被附近作業的「立發368號」漁船救起，仍有3名船員下落不明；海巡署基隆海巡隊與國防部海鷗直升機還在搜救中。

海巡署第二岸巡隊今天下午2點半接獲基隆漁業電台通報，今天清晨5時許，從基隆八斗子漁港出港的八斗子籍漁船「立發168號」，下午1點半在富貴角北方約24浬海域翻覆，船上包括除了台籍船長外，還有3名中國籍漁工與2名外籍漁工；「立」船翻覆後，落海6名船員中有3名船員（2名中國籍船員1名外籍船員）被附近作業的拖網漁船「立發368」救起。

第二巡防區指揮部獲報後，啟動應變機制，調派（基隆）海巡PP-10050艇前往搜救，並通報國防部海鷗救難直升機進行空中搜索，海空聯合搜救中。

