    首頁 > 社會

    共乘電梯「掏鳥」自慰嚇壞妙齡女 台中噁男公然猥褻下場曝

    2025/11/06 17:44 記者許國楨／台中報導
    台中徐姓男子在西屯區老虎城商場，與1名年輕女子共乘電梯時，突然拉開褲子拉鍊、掏出生殖器並自慰，法院依「公然猥褻罪」判處3個月徒刑，可易科罰金，可上訴。（資料照）

    搭電梯竟成驚魂時刻！台中徐姓男子今年5月23日凌晨在西屯區老虎城商場，與1名年輕女子共乘電梯時，突然拉開褲子拉鍊、掏出生殖器並自慰，嚇得女子當場報警；法院痛斥徐行徑猥褻、敗壞風氣，雖考量他犯後認罪並與對方達成和解，仍依「公然猥褻罪」判處3個月徒刑，可易科罰金，可上訴。

    判決指出，案發當天為5月23日凌晨零時許，徐男獨自進入老虎城商場電梯，見一名妙齡女子也搭乘同班電梯，竟心生不軌，趁四下無人、電梯密閉空間中，突拉下褲子拉鍊露出生殖器，並以手撫摸自慰，女子驚嚇不已，衝出電梯後立即報案，警方調閱監視器畫面，明確拍下徐男不雅行徑，全程可供佐證。

    檢方偵辦時，徐男坦承犯行，供述與被害女子指證一致，檢方認定其行為公然猥褻偵結提起公訴，台中地院審理時查出，徐男過去已有多項毒品前科，屬累犯，顯示自我約束與反省能力不足；法官認為，他在不特定多數人得以共見共聞的公共場所中，公然為猥褻行為，嚴重影響社會觀感。

    不過，法官同時考量徐男犯後態度良好，已向女子賠償7萬元並獲諒解，女子撤回告訴，對量刑無意見。綜合考量後，依刑法公然猥褻罪判3月，可易科罰金。

