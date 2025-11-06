「乾兒子」演孝心戲哄農婦匯款投資 台中警ATM前直球對決

警方在ATM前急攔陳婦勸說。（警方提供）

乾兒子上演「孝心大戲」，警察機智「戳破劇本」！台中市一名66歲陳姓婦人前天差點誤信網友假冒的「乾兒子」，在郵局ATM前提領現金準備匯款投資，所幸熱心民眾、行員與警方接力出手，員警更霸氣直球對決詐團，讓「假孝心」瞬間原形畢露，成功保住婦人辛苦血汗錢。

這起事件發生在台中市龍井區，當時陳婦一邊講電話、一邊操作ATM，語氣焦急、神情慌亂，引來民眾懷疑她遭詐騙，立刻通知行員報警，烏日分局龍井分駐所所長林佑軒與警員廖唯喬趕抵現場時，陳婦手中已握著1萬元現金，員警上前關心，陳婦卻連連搖頭拒絕：「我沒有被騙啦！這是要匯給我兒子的錢！」憤然急著離去。

請繼續往下閱讀...

員警請陳婦打電話給兒子求證，沒想到電話那頭傳來一聲帶有濃濃非本國口音的模糊回應，員警一再追問陳婦姓名，對方支吾其詞，最後被嚇到秒掛電話，詐團謊言瞬間崩塌！員警檢視陳婦和對方聊天紀錄，發現對方以「乾兒子」身分博取信任，謊稱有「美金投資專案」保證高報酬，讓婦人誤信只要投資，從此不用辛苦在農地工作。

員警也分享多則反詐騙宣導案例，陳婦這才恍然大悟，原來她在郵局臨櫃匯款時，行員就因為她說不清用途而暫緩辦理，她不聽勸告還轉到ATM提領現金，感謝員警及行員、熱心民眾積極幫她保住積蓄。烏日分局長劉雲鵬提醒民眾，若有網友提出匯款、借錢或投資等要求，務必提高警覺，這可能就是詐騙，切勿輕信對方、隨意轉帳。

陳婦一度拒絕關心，憤然離去。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法