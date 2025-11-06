蘇丹紅風暴主謀李彥廷一審判4年 涉從中國進口毒辣粉二次加工

引發國內食安風暴的台商李彥廷從中國進口「毒辣粉」被依詐欺罪判刑4年。（資料照）

去年引發國內食安風暴的台商李彥廷，涉嫌從中國進口「毒辣粉」，在台灣進行第二次混料加工後，出貨給下游廠商，歷經高雄地院一年多審理，今依詐欺罪判徒刑4年，李旗下的3間公司也被依違反食安法「販賣含有害人體健康物質之食品罪」併科750萬元。

判決指出，李彥廷是「津棧國際貿易有限公司」、「廣元國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」、「海順國際食品有限公司」、「初衣食伍素食食品有限公司」、「釜山國際貿易有限公司」、「杰展國際食品有限公司」、「龍海同記食品有限公司」等8家公司實際負責人，李男哥哥則是中國「龙海同記食品有限公司」的監事，負責管理中國地區生產及銷售等業務。

李彥廷先以中國「龍海同記」公司名義，向中國不特定農村收購製作辣椒粉原料並進行初步加工後，再由台灣6家公司向中國龍海同記進貨，在台灣進行第二次混料加工後，出貨給下游廠商。2018年起，李男旗下10間公司陸續被檢出進口產品中含有「蘇丹紅」色素，但李男仍指示繼續向龍海同記進貨，且為規避檢查，除了變更以香港某公司名義為出口商，持續自中國進口辣椒粉原料外，6家公司也會調整出貨情況，避免同一家一再被查緝到不法。

2021年間，李男公司曾出貨給小磨坊公司「青辣椒粉」，小磨坊自行委託檢驗公司檢驗，發現檢出「蘇丹紅」色素，退貨給李男公司後，李男竟把同批商品再出貨與另家廠商；此外，知名美食主持人詹姆士所開設的詹醬公司從2020年7月委託佳廣公司加工生產自創品牌「詹粉」香麻辣粉，李彥廷卻以中國龙海公司生產的香麻辣粉進口至臺灣，並直接以詹醬公司提供的包裝袋分裝出貨，讓詹醬公司誤會產品都是台灣自製，因而支付1383萬餘元。

李彥廷為掩飾或隱匿犯罪所得，竟指示前妻吳克敏從公司銀行帳戶提領2831萬，把錢藏在家中天花板，但最後仍被檢調識破；高雄地院審理時，李彥廷只坦承部分商品標識不清，但食品本身並無問題，否認有詐欺行為，但說詞不被法官採信，依詐欺罪判徒刑4年；法官綜合相關事證後，認定只有佳廣、廣元、津棧3家公司販售危害人體健康物質的食品，依食安法共裁罰750萬，另不法所得2105萬餘元沒收。

調查員在天花板找到2千多萬元。（記者黃佳琳翻攝）

