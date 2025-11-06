為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    太子集團首腦陳志持柬埔寨護照來台10次 住五星級飯店觀光遊樂

    2025/11/06 16:21 記者邱俊福／台北報導
    太子控股集團董事長陳志，曾持第三國護照多次進出台灣。（擷取自太子控股集團官網）

    柬埔寨太子集團首腦陳志涉跨國詐騙洗錢，我國檢、調、警前天掃蕩該集團在台設立的公司，拘提陳志的親信辜淑雯、太子集團在台操盤手王昱棠等25人到案，檢警單位掌握，該集團創辦人首腦陳志自從2017年開始來台，共有10次，最後1次是2021年，每次都是持柬埔寨護照，以商務名義入境，投宿於台北市信義區五星級飯店，每趟僅停留3、4天，從事觀光、遊樂。

    美方上月8日針對陳志主導的太子集團及共犯涉嫌在詐騙園區等地，從事電信詐欺及洗錢犯行，提起公訴，另對案關人員實施制裁，其中與我國有關的對象共計9間公司及3名國人，事涉重大跨國犯罪案件，台北地檢署便指揮刑事警察局及台北市調查處，組成專案團隊進行查緝。

    檢警經追查發現，太子集團在台另有設立天旭國際、顥玥數位2家網路博弈公司，涉嫌有協助該集團進行洗錢，專案團隊發現後透由各相關機關協助，即時凍結移轉，保全不法利得。

    前天，檢警調人員逮捕該集團在台操盤手王昱棠等25人到案，查扣電腦主機、筆記型電腦、手機、網路儲存裝置、隨身碟、文書、大小章、存摺本、汽車行照、車鑰匙、門禁卡等贓證物；另檢察官為保全太子集團在台洗錢的不法資產，經向台北地院聲請扣押不動產18筆（含房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計算高達38億1421萬餘元）、各式名車26輛（價值4億7758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元，台北地院已裁定准予扣押。

    陳志的親信辜淑雯羈押禁見。（資料照）

    太子集團台籍幹部王昱棠。（資料照）

