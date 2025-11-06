為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    太子集團特助幫高層包養百萬酒店妹 還規劃遊艇酒池肉林趴

    2025/11/06 16:11 記者邱俊福／台北報導
    太子集團在台特助李守禮被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    太子集團在台特助李守禮被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國詐騙洗錢，我國檢警調掃蕩在台設立的公司，拘提陳志的親信辜淑雯、王昱棠等25人到案，而另一中國籍主嫌李添的特助李守禮，因是酒店經紀出身，不僅仲介李添以每月100萬元包養酒店妹，還每年規劃一次該集團高層的聚會娛樂，曾包下3艘遊艇，找來各國佳麗，讓高層大玩遊艇選妃，可說是酒池肉林，過著豪奢的生活。

    檢警發現，被視為陳志左右手的李添，在台包養多名女子，有女大生、酒店妹，其中，李添所包養的酒店美眉，是其曾當過酒店經紀的台籍特助李守禮，安排前往台北市一家知名便服酒店消費後，李添看上1名酒店妹，告訴李守禮想以每月300萬元代價包養對方，李守禮說只需要100萬元即可，最後協助牽線成功，替老闆省下一大筆包養費用。

    此外，該集團高層每年都會聚會娛樂一次，也是由特助李守禮規劃舉辦活動，有一次在國外舉辦遊艇歡樂趴，包下3艘遊艇，還找來各國佳麗，讓聚會的高層直接於遊艇選妃娛樂。

    據透露，該集團遭美國查扣巨大資產而登上媒體時，李守禮曾透過通訊軟體跟老闆李添聯繫，詢問該事情是否很嚴重，當時李添回應「沒事！都是小錢」，還告知正跟主席陳志在一起，陳志對此毫不在意，不用擔心。

    另李守禮知道李添喜愛名車，便協助購入11台名車，交由集團幹部邱子恩負責保管，這些名車主要是給集團高層來台時駕駛，以及集團主席陳志的親友來台時接機使用，因該集團認為「開名車接送，是地位的象徵」。

