規避管考壓力不實登載169案 竹檢書記官判緩刑4年、繳公庫150萬

新竹地檢書張姓書記官為規避管考壓力，涉不實登載169案件，新竹地院判1年6月徒刑、緩刑4年，應交付公庫150萬。（記者廖雪茹攝）

新竹地檢署張姓執行科書記官為規避管考壓力，明知案件未實際進行「罰金分期繳納處理」，卻登入辦公電腦的案管系統，不實勾選及不實登載完成共計169件「罰金分期繳納」作業；新竹地方法院法官審理後，認張男犯公務員登載不實準公文書罪，處1年6月徒刑、緩刑4年，並應向公庫支付150萬元；被訴違反貪污治罪條例部分則無罪。

判決書指出，張男擔任新竹地檢署執行科書記官一職，為依法令服務於國家所屬機關而具有法定職務權限之公務員。但張男為規避管考壓力，自2020年3月2日起到2023年3月31日期間，利用公務電腦網際網路，以個人案管系統帳號，登入新竹地檢署配置辦公電腦的案管系統內，不實勾選及不實登載案件「每一日易科（勞）金額」、「分期期數」之準公文書表單系統後，儲存該電磁紀錄，完成「罰金分期繳納」作業。

請繼續往下閱讀...

經查，「得易科罰金執行案件，未曾傳喚受刑人到案，有登載罰金分期繳納處理」144件及「不得易科罰金執行案件，未曾傳喚受刑人到案，有登載罰金分期繳納處理」25件，共計169件案件的「不實罰金分期繳納時間」、「不實分期次數」、「不實期數」、「不實應繳總額」等執行作為事項不實登載，因案管系統內的錯誤資訊，導致研考科人員及主管未能進行案件追蹤管考，損害新竹地檢署就案件稽核的正確性，侵害國家司法權行使。案經法務部廉政署移送新竹地檢署檢察官暨同署檢察官簽分偵查後起訴。

判決書指出，新竹地檢署檢察官在2023年7月18日，指揮廉政署廉政官前往張男及其配偶（證人）住處，於主臥室衣櫃下層內查獲以鞋盒存放共計470萬元，以2人收支狀況及金流分析，認財產有異常增加的事實。張男無法完整交代本案查扣來源可疑的470萬元不明現金，因此認張男涉犯貪污治罪條例中的公務員財產來源不明罪嫌等。

然而，查扣其中的410萬元現金，經查確有其家庭背景及避險等情形；另60萬元現金，檢察官並未舉證該等現金確實係在被告涉犯公務員登載不實罪嫌時或其後3年內所取得，難認定該等現金屬可疑財產之範圍，既不能證明被告犯罪，依「罪證有疑，利於被告」法則，應為有利被告之認定，而諭知無罪。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法