非法點歌機橫掃全台！中國雲端曲庫唱出大麻煩 侵權120億盜版K歌王國現形

專案小組陸續展開兩波搜索。（警方提供）

點歌唱得開心，背後卻藏著天價侵權風暴！刑事局智慧財產權偵查大隊，今天宣布破獲全台最大宗「盜版點歌機」案，查出業者以中國雲端曲庫為基地，非法下載未授權歌曲，在台租售上千台點歌機，供各地KTV、汽車旅館、酒吧等營業場所使用，侵權市值高達120億元！

台中地檢署日前接獲檢舉，某汽車旅館內伴唱機播放侵權歌曲供消費者伴唱，指揮刑事局智慧財產權偵查大隊偵辦，專案小組去年8月針對該汽車旅館發動第一波搜索，查獲楊姓公司負責人及陳姓業務經理到案，現場查扣雲端點歌機上盒4台及觸控螢幕1台等證物。

經查，雲端點歌機上盒係中國生產製造，透過網路連結中國雲端曲庫下載未獲在台授權歌曲，由某科技公司代理進口及在台營運，並於新北市、台中市、雲林縣、高雄市等地設立營業據點，租售予 KTV、汽車旅館、俱樂部、酒吧、酒店、小吃部等營業場所。

而每台點歌機內有高達2萬首歌曲，進貨成本價約1萬元，販售給業者一台大約3萬5千元到4萬元，業者還要每年付2千元年費，租用則是一個月5千元到7千元。

專案小組追查近半年，鎖定陳姓幕後操盤人（66歲）再度出擊，兵分多路突襲全台多處據點，現場堆滿雲端點歌機如山，一口氣查扣機上盒824台、觸控螢幕69台，以及各式合約、匯款單、發票、電腦主機與硬碟等證物，此案共查獲陳男等6人，經權利人估算侵權市值逾120億元，詢後依違反著作權法移送法辦。

專案小組查扣的非法點歌機。（警方提供）

大規模著作權犯罪流程圖。（警方提供）

