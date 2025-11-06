海象惡劣！新北捕蟹船翻覆失聯3人都罹難 2人遭漁網纏繞卡船尾

海巡署今天上午接獲「日〇欣」漁船船長報案，淡水河口西北方14浬，有1艘漁船疑在5日翻覆；海巡第三巡防區指揮部應變中心，並增派艦隊分署第二（淡水）海巡隊 PP-10098巡防艇及北部機動海巡隊新北艦支援，並申請空中勤務總隊直升機救援。（記者吳仁捷翻攝）

新北市籍「漁山36」漁船今天清晨驚傳在台北港外14浬處海域翻覆，海巡署北部、艦隊分署上午獲報出動馳援，最早趕抵的3598艇與獲救漁山船船員確認仍有3人失蹤，分別為台籍王姓船長及2名印尼籍船員，隨後3598艇與國搜中心空搜機先後於船艉發現2名遭漁網纏繞的罹難者及1名仍受困船艙船員，確定失蹤3人都罹難，將待海象穩定後打撈遺體。

據了解，海巡署今天上午接獲「日〇欣」漁船船長報案，淡水河口西北方14浬，有1艘漁船疑在5日翻覆；海巡第三巡防區指揮部應變中心，並增派艦隊分署第二（淡水）海巡隊 PP-10098巡防艇及北部機動海巡隊新北艦支援，並申請空中勤務總隊直升機搜救。

船艦到場發現，「漁山36」漁船昨晚清晨於八里台北港外海14浬處，冒著惡劣海象作業，疑捕撈時不慎翻覆，上午9時許鄰近的「日」船接獲求救訊號，連忙馳援，友船救起6名印尼漁工，確認仍有船長、2名漁工等3人失聯。

今天上午11時許，海巡新北艦及10098艇陸續航抵事故海域實施搜救，11時20分許，3598艇回報在「漁山35」船的船艉處，發現1名人員，但遭繩索束縛於海上漂浮，目視失去生命徵象，因海象惡劣，無法接近打撈。

同一時間，空勤空中偵察機也從松山機場起飛，下午12時20分許，空偵機吊掛人員出艙，嘗試吊掛疑似罹難者，但因海象不佳，且罹難者遭漁網纏繞，無法實施吊掛作業，另於船艉處發現第2名疑似罹難者也遭漁網纏繞，12時40分空偵機礙於天候無法救援，暫返機場待命。

而獲救的6名船員也由鴻昌11漁船載返富基漁港，下午2時抵達交付船主；目前由國搜中心、漁業署及海委會持續掌握，海巡署北部、艦隊分署持續搜救中。

