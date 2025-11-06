台鐵車站廁所撿到近百萬現金「拾金不昧」 警揭真相逮11人

警方查扣犯嫌手機。（記者王冠仁翻攝）

有位乘客在台鐵員林站男廁內，撿到近百萬現金並送交服務台，隨後有一名男子自稱是失主想領回，卻無法交代金錢來源，鐵路警察局研判是詐騙贓款，依法扣押；警方查出這些贓款來自一組詐騙集團，該詐團專門用假投資方式行騙。鐵警局展開掃蕩行動，在9月底前趁張姓主嫌要搭機出境之際逮人，近期再逮捕其黨羽，在4波行動中逮11人，成功瓦解這組詐團。

鐵路警察局表示，今年5月，有一位乘客在台鐵員林車站的男廁所內，意外發現一只裝有96萬6千元現金的提袋；乘客拾金不昧，隨後將提袋送交給台鐵服務台，站務人員隨後通報鐵警局警方。

不久後，有一名彭姓男子自稱是提袋失主，他雖然能說出袋內金錢數量，但卻對金錢來源交代不清。警方研判這些錢可能是詐騙贓款，因此沒有發還，同時抄查他的資料後依法扣押這些錢。

警方事後調閱監視器畫面，發現這筆錢原來是詐騙集團車手向被害人取款後，依指示放置在車站廁所要進行轉手。

警方追查，原來40歲張姓男子平時表面上在台中經營菸酒生意，實際上卻是詐騙集團主嫌。該詐團海外機房發送假投資訊息，謊稱有「飆股」內線。彰化一名女子上鉤以後，先後以面交、匯款方式被騙走3百萬元，在5月時又被騙走96.6萬元，當時蔡姓車手就是與被害女子相約在員林車站附近面交，事後將錢放在廁所準備轉手給彭嫌，沒想到被好心乘客撿走。

警方循線逮捕彭與蔡姓車手，再根據其通聯與行蹤往上溯源追查，從5月至10月間，陸續展開4波掃蕩行動，先後共逮捕車手、收水手、出金手及控盤幹部等犯嫌共11人。警方更於9月時，監控發現張姓主嫌察覺苗頭不對，要從桃園機場搭機出境，警方火速攔截逮到他。

鐵警局表示，這組詐團行動多時，先前尚有多位被害人遭詐騙，初步估計遭詐騙金額恐超過上千萬元，現正持續清查中。警方也呼籲民眾，勿輕信投資群組話術，投資需謹慎查證，避免落入詐騙集團假投資陷阱，遇有疑似詐騙案件應保持冷靜並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。

警方查扣熱心乘客撿到的96萬6千元。（記者王冠仁翻攝）

警方公布這組詐騙集團的分工圖。（記者王冠仁翻攝）

警方在桃園機場逮捕張嫌。（記者王冠仁翻攝）

