性騷擾學生成立 王丹不滿性平教育措施提訴訟吞敗

曾參與六四天安門的民運人士王丹，遭控任職清大助理教授時對男學生性侵未遂；受害者更稱，當時情境如同站在六四坦克前。（資料照）

曾參與六四天安門事件的中國民運人士王丹，任職國立清華大學人文社會學系客座助理教授期間，遭控於2014年在美國對學生性侵未遂。王丹不服校方依性別平等教育法作出輔導教育措施，遂提起行政訴訟，要求撤銷相關決定，台北高等行政法院今駁回訴訟，全案可再上訴。

台灣2023年捲起「Me Too」風潮，共有2名清華校友現身指控王丹性騷擾。其中，李姓受害者指稱，當時僅19歲的他與王丹在2014年相識，同年6月共同赴美國紐約並與王丹及其助理同房。未料，王丹趁著助理外出，從後抱住他再強吻，隨後將其推倒在床；李男說，因擔心王丹進一步侵犯，連忙拒絕並告知「老師請你不要這樣，我剛動完手術」，王丹才停止。

李男表示，事後曾向謝姓助理求助，卻被告知「他只是玩玩而已，別想太多」，接下來一週仍遭王丹暗示晚上同睡、希望發生關係等言語騷擾。李男過去隱忍不敢公開，是擔心遭網路輿論抨擊，甚至被批評為抹黑王丹，直到社會氛圍更友善，才有勇氣揭露真相，更形容自己猶如中國六四事件中站在坦克前的人，隨時都可能被王丹輾過。

針對王丹被告性侵未遂部分，北檢當時分「他」字案，並往妨害性自主罪、違反性騷擾防治法方向偵辦。此外，校方也啟動調查，2023年1月10日函文認定王丹涉性騷擾成立，但行為未達「情節重大」標準，函文建議王丹自費接受4次心理諮商與8小時性別平等教育課程，重點在師生互動分際，王丹不服，提出申復未獲變更，遂提起行政訴訟。

北高行合議庭審酌，校方函文屬行政處分，依函文說明欄第2點內容，已實質認定王丹性騷擾行為成立，且對外發生實際效力，而該函目的在於教育輔導而非裁罰，調查報告對事實及法律適用的認定亦無違誤，因此駁回王丹所提訴訟，全案可再上訴。

