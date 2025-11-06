為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    竹崎7旬汽車駕駛與2機車騎士相撞 1死1傷

    2025/11/06 15:07 記者王善嬿／嘉義報導
    竹崎鄉和平村附近今上午發生車禍，一名婦人傷重不治。（嘉義縣消防局提供）

    嘉義縣竹崎鄉今上午發生嚴重車禍，77歲張姓男子駕駛轎車沿台3線北往南直行，行經竹崎鄉和平村一間賣場前，與同向機車騎士73歲林女碰撞，又撞另名69歲許姓男騎士，林女傷勢嚴重，到院前無生命徵象，救護人員將她緊急送醫，經搶救仍宣告不治，許男輕傷，送醫後性命無礙。

    嘉義縣消防局今上午8點半獲報車禍救護案件，派遣竹崎消防分隊人員到場，現場為汽車與機車車禍事故，73歲婦人當場無生命徵象，經給予救護處置，送往台中榮總嘉義灣榮分院搶救，經急救仍宣告不治，車禍原因正交由警方調查。

    警方調查，張男、林女、許男3人沒有酒駕。今上午8點多，張男駕車沿台3線北往南直行，在竹崎鄉和平村台3線某賣場前，不明原因與林女的機車相撞，又撞擊許男的機車，造成林女、許男受傷，其中林女經送往醫院急救30分鐘後不治死亡。

    警方表示，已調閱附近現場監視器影像，分析釐清事故發生原因中，全案依交通事故程序報請嘉義地檢署刑事相驗。

