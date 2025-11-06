為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    這也信？可跟「Hebe」交往拿10億大禮包 高雄男險被騙10萬點數卡

    2025/11/06 15:51 記者黃佳琳／高雄報導
    蕭姓男子誤以為可和Hebe交往，到超商買10萬點數卡被警方攔阻。（民眾提供）

    48歲蕭姓男子到超商一口氣要買10萬元Apple Store點數卡，店員懷疑有問題直接報警。蕭男跟警方解釋，他跟女子團體「S.H.E」成員「Hebe」聊天，對方說只要幫忙買10萬元點數卡送她，不但會同意交往，還會附贈10億元大禮包，員警一聽差點昏倒，如此拙劣的騙錢手法竟然還有人相信，當下趕緊阻止他購買，並勸他早一點清醒。

    警方指出，上月28日早上10點多，蕭姓男子前往阿蓮區全家便利商店購買點數卡，廖姓女店員見蕭男一次購買大量遊戲點數，懷疑遭遇詐騙，立即通報警方到場協助。

    員警獲報到場了解時，蕭男解釋，日前透過WhatsApp與一名自稱女子團體「S.H.E」成員「Hebe」的陌生女子聊天，雙方以「交友為前提」互動，並承諾年底可與蕭男見面，甚至願意贈送10億元做為「見面禮」，但要求蕭男先購買價值10萬元的Apple Store點數卡以示誠意。

    員警一聽差點昏倒，傻眼直說「人家歌手賺這麼多會差你這10萬元」，耐著性子勸阻並確認點數卡尚未開通及傳送點數序號，成功攔阻詐騙，避免蕭男損失10萬元。

