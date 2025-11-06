基市幽靈連署案7被告均緩刑 基檢：有損公正提起上訴

國民黨基隆市黨部前主委吳國勝被控勾結時任基隆市政府民政處長張淵翔（見圖）等人，罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪案，基隆地檢署收判後提起上訴。（資料照）

國民黨基隆市黨部前主委吳國勝被控勾結時任基隆市政府民政處長張淵翔等人，利用戶役政系統篩選連署名單，罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪案。基隆地院日前審結，給予吳等7人緩刑機會。基隆地檢署今（6日）提起上訴指出，吳等7人並非第一時間坦承犯行，犯後態度不佳，法院卻給吳等7人緩刑機會，有損民眾對於參政權及公職人員公正性。

吳國勝被控勾結張淵翔等人，利用戶役政系統篩選連署名單，再找人謄寫提議人名冊，罷免鄭文婷、張之豪案。基隆地院9月30日依違反個人資料保護法等罪，判處張淵翔、吳國勝各1年10月徒刑，皆緩刑3年、褫奪公權2年；另5人各處10月至1年2月徒刑，亦皆緩刑2至3年並褫奪公權。可上訴。

基隆地檢署收判後認為，法院以吳國勝、張淵翔等7人一時失慮觸法，事後已坦承犯行，無再犯之虞，判處吳等7人緩刑，但吳等7人在面臨本案司法追訴時，並非第一時間即坦承全案犯行，難認犯後態度良好，且吳等7人分別具有公職、民意代表、投入民意代表選舉，與參與公共事務的經驗，卻仍共謀、有系統性地相互配合，大規模濫用個人資料遂行本案犯行，與一般常見違反個人資料保護法的情況明顯不同。

基隆地檢署認為，吳等7人損害民眾對於參政權及公職人員公正性、廉潔性的印象甚鉅，並不適合給予吳等7人緩刑，因此認為合議庭判處吳等7人緩刑的認事用法不妥，因此於今天依法提起上訴。

