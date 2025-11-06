洗劫3千萬媽祖珠寶落網 犯嫌悔恨感應媽祖要他「回頭是岸」

洗劫珊瑚媽祖珠寶的陳嫌落網。（警方提供）

宜蘭蘇澳35歲陳姓男子，因投資黃金外匯失利，加上房子遭法拍，融資貸款後積欠5百多萬元高額鉅款，無力償還夥同友人鋌而走險，洗劫南方澳進安宮珊瑚媽祖近3千萬元珠寶，昨晚還未銷贓就落網，悔恨向警透露一爬進大殿，其實就感應到媽祖要他「回頭是岸」，但為還款仍將錯就錯！廟方今取回所有配飾，其中價值數十萬的珊瑚珠碎裂，相當痛心。

南方澳進安宮5日凌晨被陳男闖入，洗劫珊瑚媽祖神像上近3千萬元的黃金項鍊與珊瑚配飾後逃到台北，蘇澳警方組成專案小組追查，先在台北抓到陳男，隨後驅車台中逮捕27歲共犯陳男，失竊珠寶全數追回，全案依加重竊盜罪嫌移送法辦。

陳男犯案後，由友人開車行經北宜公路往台北方向行駛，並在途中丟棄犯案衣物及破窗用鐵鎚、敲落珊瑚珠的螺絲起子等工具，試圖製造斷點，返回租屋處後，立刻將裝有珠寶等贓物的塑膠袋，藏到1樓往2樓間的氣密窗後方。

據了解，竊案發生後，警方偵辦過程異常順利，陳男被帶回訊問時，一度三緘其口贓物流向，但在曉以大義過程，似乎聞到一股「香味」，冥冥之中如媽祖親臨身旁，讓陳嫌主動透露其實踏入大殿行竊當下，一摸到珊瑚珠就有「後悔」念頭，感應到媽祖要他回頭是岸，但想到積欠大批債務，不捨房子法拍連累弟弟，只好將錯就錯取下法飾。

不安的陳嫌最終被突破心防，供出藏匿點，警方深夜再次驅車北上，今天凌晨成功找回媽祖所有失竊配飾，其中光是黃金部分就有23兩，市價高達300多萬元，珊瑚珠等法飾更超過2千萬元，連犯嫌自己也嚇一跳「自己偷了這麼多！」

南方澳進安宮管理委員會表示，感謝警方迅速破案，讓媽祖心愛聖物法飾得以重回身邊，也謝謝全台各地及海內外友宮廟的祝禱支持、廣大信徒們守候祈願，目前有1顆價值數十萬元的珊瑚珠碎裂，部分串珠也毀損，將修復後擇期好日子掛回。

陳嫌將媽祖珠寶用塑膠袋裝後藏在樓梯間氣密窗後方。（警方提供）

宜蘭警方追回媽祖全數失竊法飾，價值約3千萬元。（警方提供）

宜蘭縣南方澳進安宮5日凌晨被人入侵，洗劫珊瑚媽祖神像上近3千萬元的黃金項鍊與珊瑚配件。（廟方提供）

