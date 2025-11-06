為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    偷走3條金項鍊、市值50萬 警察巡邏經過迅速逮人

    2025/11/06 16:01 記者黃良傑／高雄報導
    江姓男子假賣戒指掩人耳目竊3條金項鍊市值50萬被逮。（民眾提供）

    江姓男子假賣戒指掩人耳目竊3條金項鍊市值50萬被逮。（民眾提供）

    高雄市江姓男子（40歲）到新興區一家銀樓假裝想販賣金飾，卻趁機偷走3條金項鍊，市值約50萬元，他得手後從銀樓奪門而出，受害店家緊追不捨並呼救幫忙抓賊，恰巧被在附近巡邏的員警張少華發現，立即追捕後壓制，順利逮捕嫌犯。

    新興警分局指出，中正三路派出所警員張少華在昨天上午11時許，在新興區大同一路巡邏時，聽到有人高呼「小偷」的聲音，他憑藉敏銳度與反應能力，立刻聞聲追捕攔查，不久就追捕到江嫌，當場查扣剛竊取的3條金項鍊，市價約50萬元。

    警方查出江男的前科累累，根據判決書，他在2008年7月20日至8月14日，夥同哥哥等其他嫌犯，分別在高雄、台南、屏東等縣市製造假車禍，涉及擄人勒贖、強盜搶奪等11件刑案，他被判處無期徒刑，哥哥判刑29年。

    江男在今年5月甫獲假釋，不料如今再犯被逮，因為再犯就得撤銷假釋，必須還押執行剩餘的刑期，警方訊後依竊盜及詐欺罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

    高雄江姓男子（左）假賣戒指掩人耳目竊3條金項鍊市值50萬被逮。（民眾提供）

    高雄江姓男子（左）假賣戒指掩人耳目竊3條金項鍊市值50萬被逮。（民眾提供）

    警方查扣3條金項鍊。（民眾提供）

    警方查扣3條金項鍊。（民眾提供）

