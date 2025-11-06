太子集團靈魂人物都是外籍人士 仍在境外不排除通緝

太子集團台籍幹部王昱棠。（資料照）

柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國詐騙洗錢，我國檢、調、警前天掃蕩該集團在台設立的公司，拘提集團台籍幹部辜淑雯、王昱棠等23人；據了解，陳志原本找新加坡人張剛耀來台發展，未料張涉嫌捲走集團9億資產，陳志遂派出與他一同打天下的中國籍「左膀右臂」李添來台督軍，並找新加坡人陳秀玲作為帳房，透過台籍幹部辜淑雯、王昱棠等人，利用發展線上博弈及購置豪宅等手段，把台灣當成洗錢基地；陳志、李添、陳秀玲都在境外，不排除通緝他們。

美國司法部今年以涉詐騙、洗錢罪嫌，起訴太子集團控股董事兼主席（董事長）陳志，同時制裁李添、新加坡人楊新發、陳秀玲等人。

其中，李添的角色十分吃重，美方認為他是負責管理洗黑錢的核心成員，楊新發則是陳志財富助理，管理電匯和銀行賬戶，李、楊可說是與陳志一起「打天下」的「董總」長老級人物。

據了解，太子集團為隱匿跨國犯罪所得鎖定台灣作為洗錢基地之一，陳志起初找新加坡人張剛耀來台管理，並以台籍幹部王昱棠名義設立天旭、台灣太子等公司，後來陸續變更負責人，實際操盤手正是張，怎料後來發生「黑吃黑」事件，張剛耀等人被控捲走太子集團9億資產而被告、通緝。

專案小組掌握，陳志在黑吃黑事件加上「武漢肺炎」人員進出不便，乾脆派出「左膀右臂」李添來台「督軍」，並派陳秀玲作為台灣太子負責人，管理、稽核集團在台公司帳務，角色類似帳房，至於辜淑雯則是主動前往天旭公司應徵，擔任人資等行政事務。

據了解，太子集團把境外黑錢洗白的手法，一是線上博弈，二為購置北市和平大苑豪宅名車，這兩道命令都與陳志、李添有關，辜接受命令負責「招兵買馬」找工程師撰寫程式，交給中國籍幹部在境外上架發展線上博弈，而王昱棠則負責購買、管理豪宅、名車，辜的位階應高於王，但相同的是，2人的背後大老闆都是陳志、李添，陳秀玲的角色類似帳房並稽核集團在台財務狀況，層級在辜、王之上。

另據了解，李添十分喜愛名車、超跑，也因此，集團所購買的多輛名車，主要是他的意思，他在台期間除聘僱特助李守禮外，還有2名秘書劉純妤、林昱妏，負責打理食衣住行，若來台「督軍」都入住集團購買的和平大苑豪宅，開他喜愛的名車兜風，享受奢華生活。

以下為23名被告涉案、交保名單：

1、台籍核心幹部：辜淑雯、王昱棠、李添特助李守禮、幹部邱子恩、涂又文5人聲押禁見

2、重要幹部：詹雯卉（王昱棠助理）、林揚茂（尼爾創新登記負責人）、陳昱岑（尼爾公司會計）、黃婕與施亭宇（2人被美方制裁）5人以50萬元至100萬元不等金額交保並限制出境出海。

3、李添秘書劉純妤、林昱妏及集團員工、協助集團將名車過戶的共犯等12人，訊後以3萬元至70萬元不等金額交保，還有1人限制住居。

