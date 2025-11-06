為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    雙11剁手節將開跑！中警推萌系抽獎抗詐 「網購五句訣」守荷包

    2025/11/06 13:27 記者許國楨／台中報導
    雙11購物節即將登場，台中市第二分局舉辦防詐網路抽獎活動。（警方提供）

    雙11購物節即將登場，全台消費者摩拳擦掌準備「剁手」搶優惠，詐騙集團也趁勢出籠！台中市警第二分局為防民眾陷入詐騙陷阱，特別推出超可愛又實用的防詐活動「網路購物五句訣・安心消費不遇劫」網路抽獎，寓教於樂提醒大家：花錢要精明、網購要小心！

    第二分局指出，網路購物詐騙一直是高發詐騙手法，衍生盜用商品照、明星代言等多種變化，甚至創造買家五星評論，建立「一頁式網站」販售商品，不只消費者，另一種新型詐騙更針對「賣家」，假冒買家以「付款失敗」為藉口，引導店主點擊假客服連結、進行所謂金流認證，實則轉走帳上存款。

    該分局預見雙11期間網購頻率暴增，詐騙風險也隨之升高，特別策劃網路抽獎防詐活動，用創意宣導代替制式說教，準備16種多樣化獎項、70個得獎名額，其中最受歡迎的莫過於特別獎「有我熊安心─刑警熊」，還有超萌「刑警貓」、「刑警獵犬」與「防詐光明燈磁吸警燈」。

    民眾看了贈品直呼：「太想收編刑警貓！」、「警察招牌燈黏門口，小偷應該不敢來吧！」、「黃金穿制服也太帥了、太可愛了吧！已融化~」，另分局也有所謂的「網浪滔滔我不怕、不明連結別亂划、可疑電話先拒接、限時限量要當心、免得付款人蒸發」等網購五句訣，期藉此守住民眾荷包，而這項活動即日起至11月20日在臉書粉絲專頁【中市警第二分局波麗士】舉行，按讚留言就有機會把刑警熊抱回家！

    參加該分局網路抽獎活動辦法。（警方提供）

