    社會

    「＃MeToo」浪潮決定提告… 航空狼指侵學姐炫耀「摸到了」下場慘

    2025/11/06 13:26 記者楊國文／台北報導
    在航空公司任職的陳姓男子，趁同公司學姐聚會後酒醉休息機會將她指侵得逞，高等法院今依強制性交罪判刑3年4月。（記者楊國文攝）

    在航空公司任職的陳姓男子，3年前趁學姊在酒吧飲酒後酒醉休息機會，指侵得逞，還以沾有學姐體液的指腹摸另名同事臉頰炫耀說「摸到了」。案發後，被害人怕影響工作，暫時選擇隱忍，直至前年6月掀起「＃MeToo」浪潮，決定面對，挺身提告，高等法院今依強制性交罪將陳男判刑3年4月。可上訴。

    判決指出，陳男與被害人、另一名同事，2022年1月2日晚上10時在桃園市蘆竹區某酒吧飲酒，隔天凌晨一同前往該名同事的住處聚會聊天，陳男的女友獲悉後，也前往同樂。

    不久，陳男的女友有事先離開，陳男見狀，利用該名學姐酒醉借用房間休憩的機會，不顧她以口頭拒絕並奮力抵抗推阻，將她指侵得逞。事後，陳男還以沾有學姐體液的指腹，摸另名同事的臉頰炫耀說「摸到了」。

    被害的學姐第一時間考量，和陳男在同一家公司任職，若提告將使被性侵一事公諸於事，可能影響到她任職13年的工作，暫時選擇隱忍，但在2023年6月掀起「＃MeToo」運動後，決定不能原諒陳男犯行，出面提告陳。

    陳男應訊坦承有親吻、撫摸被害人和下體，但否認以手指侵入她的下體，桃園地院綜合相關事證，認定陳男說詞不實，考量他否認犯行、未取得被害人原諒或賠償，判刑4年2月。

    全案上訴，高等法院今改判3年4月。可上訴。

