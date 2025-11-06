假冒中國公安監管帳戶 雲林檢警破獲跨國詐騙通話機房起訴13人

雲林檢警破獲詐團話務機房，6日偵查終結起訴涉案13人。（檢方提供）

雲林地檢署日前偵辦詐騙集團在縣內北港鎮架設機房案，專案小組向上追查，發現集團所使用話務系統是44歲洪姓系統商提供，讓集團成員得以用網路電話跨國詐騙美國華僑，以涉嫌寄送詐欺案件之包裹為由行騙，今（6）日檢方偵查終結，將郭男為首等13人起訴。

雲林地檢署檢察官黃薇潔去年6月接獲情資，發現有詐團在雲林架設機房，指揮刑事警察局南部打擊犯罪中心、北港警分局等單位成立專案小組，在雲林縣北港鎮3處民宅，破獲詐欺集團話務機房，逮捕11名機房手。向上追查發現集團所使用的遠端及話務系統等設備由48歲郭姓系統商提供，經進一步追查，得知其上游系統商為長期定居泰國的44歲洪男。今年7月1日洪男返台入境，便被專案小組於桃園國際機場拘提到案。

請繼續往下閱讀...

檢方查出，長年定居泰國的洪男是遠端系統、VOS3000自動話務平台系統的系統商，知道郭男為從事詐騙機房成員，因此將系統設備提供使用。郭男指派40歲黃男作為機房幹部，從2022年起陸續在北港鎮承租3棟民宅為話務機房，命其餘11人分工合作行騙。

檢警查出，該集團先由一線成員假冒UPS快遞公司，向被害人稱其個人資料被冒用，並涉嫌寄送詐欺案件包裹至中國，要求被害人向中國北京市公安民警報案，由一線成員協助被害人轉接電話至喬裝中國公安的二線成員，聲稱檢警單位需對被害人帳戶監管，要求把帳戶款項轉至其指定之銀行帳戶內，達到詐欺目的。

檢方查出，去年5月該集團直接打電話詐騙美國紐約一名謝姓留學生，以相同手法行騙指示他匯款近6萬元至中國工商銀行帳戶、3萬元美金至越南外貿股份製商業銀行帳戶。

檢方表示，此案查扣多項話務設備及2部BMW轎車、現金新台幣600多萬元及市值約1185萬元虛擬貨幣，全案今日偵查終結，依組織犯罪防制條例、詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌將涉案13人起訴。

雲林縣警局指出，詐騙犯罪已具跨境化、專業化及科技化特性，即便國外警方要跨國辦案，會與刑事局國際科取得聯繫，或為由當地轄區機關協助辦案，也不會用電話直接找被害人，若有相關行為均為詐騙，呼籲民眾務必多加留意。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

雲林檢警破獲詐團話務機房，6日偵查終結起訴涉案13人。（檢方提供）

雲林檢警破獲詐團話務機房，6日偵查終結起訴涉案13人。（檢方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法