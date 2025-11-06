迷途毛孩「拒捕」 派出所前趁警開門又「越獄」畫面曝光

當警車返抵派出所、甫一開啟車門時，這隻機警的毛孩竟趁隙「越獄」。（記者鄭景議翻攝）

台北市大安區昨日發生一起可愛又驚險的「拒捕」事件！一隻活潑的迷途毛孩在新生南路三段上奔跑，險象環生，羅斯福路派出所員警獲報到場將牠帶上巡邏車安置。沒想到當警車返抵派出所、甫一開啟車門時，這隻機警的毛孩竟趁隙「越獄」，成功脫逃並消失在巷弄內，員警又好氣又好笑，沿路追捕仍趕不上「犯嫌」，目前已經向動保處聯繫處置。

大安分局羅斯福路派出所昨（5）日下午2時28分許，接獲民眾報案，稱有隻走失犬隻在新生南路三段一帶的馬路上驚慌奔跑，恐引發交通事故。員警到場後，見狀隨即將其帶上巡邏車，準備帶返派出所安置。

然而，當員警將巡邏車駛返所內，準備將車門開啟時，這隻急著想重獲自由的毛孩，竟以迅雷不及掩耳的速度趁隙從車門鑽出，隨即逃離現場，消失在巷弄之中。

警方表示，後續已與台北市動物保護處橫向聯繫，呼籲民眾若有發現該犬隻蹤影或需要協助，可撥打1959動物保護專線電話。大安分局同時呼籲，飼主外出遛狗務必繫好牽繩並隨行伴同，不僅能保護寵物安全，也能共同維護用路安全。

