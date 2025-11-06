為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    桃園南門市場大火50內攤全毀 經發局：將啟動全市公私有市場安檢

    2025/11/06 12:06 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園南門市場暗夜祝融，6日上午內攤公有市場無法營業，外圍許多攤商乾脆休息，正常做生意的攤商則說，人潮少了很多，生意可能好一陣子受到影響。（記者鄭淑婷攝）

    桃園南門市場暗夜祝融，6日上午內攤公有市場無法營業，外圍許多攤商乾脆休息，正常做生意的攤商則說，人潮少了很多，生意可能好一陣子受到影響。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市桃園區南門市場5日遭遇祝融，內攤公有市場約50攤全毀，暫時無法營運，加上外圍攤商高達700攤，生意都受到影響，今天燒毀的公有市場攤商無法營業，外圍部分攤商也乾脆暫時休息，現場仍聞得到殘留的火煙味道，正常營業的攤商則說，採買人潮大幅下滑，恐怕好一陣子會受影響。

    桃市府經發局今（6）日上午9點舉辦跨局處會議，會中初步決議包括消防安檢、攤商協助等方案，其中，將立即啟動桃園市公、私有市場消防安檢全面清查。

    經發局表示，市府將立刻啟動桃園市其他公有市場及列管的私人市場，針對消防安檢全面清查，目前先由消防局進行火災鑑識，再委託專業技師進行安全鑑定，另市府也擇定幾個臨時安置的地點，也同步在評估中。

    經發局表示，針對受影響攤商，經發局會停收攤位費用，目前攤販使用費每月900到2550元，以攤位大小不同計算，11月不收使用費，若有影響生活，可向區公所提出急難救濟申請，經發局也會啟動專案補助。

    另，經發局表示，公所於公有市場範圍內，有保火險及公共意外責任險，但外攤私有市場不在範圍內。

    桃園南門市場暗夜祝融，6日上午內攤公有市場無法營業，外圍許多攤商乾脆休息，正常做生意的攤商則說，人潮少了很多，生意可能好一陣子受到影響。（記者鄭淑婷攝）

    桃園南門市場暗夜祝融，6日上午內攤公有市場無法營業，外圍許多攤商乾脆休息，正常做生意的攤商則說，人潮少了很多，生意可能好一陣子受到影響。（記者鄭淑婷攝）

    桃園南門市場暗夜祝融，6日上午內攤公有市場無法營業，外圍許多攤商乾脆休息，正常做生意的攤商則說，人潮少了很多，生意可能好一陣子受到影響。（記者鄭淑婷攝）

    桃園南門市場暗夜祝融，6日上午內攤公有市場無法營業，外圍許多攤商乾脆休息，正常做生意的攤商則說，人潮少了很多，生意可能好一陣子受到影響。（記者鄭淑婷攝）

