真的閃不掉！台中男開車突遇「自殺式攻擊」 竟是天降鐵架惹禍

砂石車掉落的防捲入裝置欄杆釀禍。（民眾提供）

上班途中突遇「自殺式攻擊」！台中市周姓男子近日開車行經南屯區時，毫無預警遭飛來的防捲入裝置欄杆砸中車頭，飽受驚嚇之餘趕緊報案，警方鍥而不捨追查，最終查出「真兇」竟是一輛砂石車，駕駛供稱不慎掉落零件卻未即時停車，仍依違反道交條例開罰。

這起離奇事故發生在3日清晨，當時周男開車準備前往公司行經向上路時，前方車輛突然向左偏駛，他當下疑惑瞬間，只見一道黑影疾飛而來，連反應的時間都沒有便重重直接撞上，雖未造成其他交通事故，但上班途中突遇鐵架「自殺式攻擊」，造成愛車右前車頭受損，驚嚇之餘連忙報警求助。

第四分局交通分隊警員黃鈺銘獲報，從行車紀錄器與沿線監視器畫面逐一比對，甚至聯繫近30名經過現場駕駛，幸有熱心民眾提供線索，最終鎖定肇事砂石車，並通知68歲饒姓駕駛到案說明釐清案情。

饒男表示，行駛途中依稀聽到零件掉落異響，當下查看後視鏡看見些許煙塵，礙於快車道車流繁忙，擔心貿然停車危險，決定卸完貨再回頭找尋，結果卻沒能找到掉落的防捲入裝置欄杆，對此員警依道路交通管理處罰條例第30條之1、第62條第1項第1款對饒男開罰。

第四分局表示，汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，最高可處6000元罰鍰並責令改善或禁止通行，呼籲駕駛人上路前請檢查車輛設備無虞，以維用路人之行車安全。

周男轎車右前車頭受損。（民眾提供）

肇事的砂石車。（民眾提供）

