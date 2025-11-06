離奇車禍！ 彰市轎車與3機車碰撞 2騎士噴飛受傷送醫

轎車與3輛機車碰撞，現場交通受阻大塞車。（圖由消防局提供）

彰化市崙美路今天（6日）發生一起離奇車禍，1輛轎車與1輛機車發生碰撞事故，又連續造成2輛機車閃避不及碰撞倒地，此事故共造成2名機車騎士噴飛受傷，所幸送醫治療都沒有生命危險；警方初步了解，疑似轎車駕駛為超車遂駛入對向車道，不慎釀成事故，不過事故發生確實原因還要由警方進一步釐清。

彰化警分局指出，這起車禍事故發生在今天上午7點半左右，該輛轎車行駛在彰化市崙美路時，疑似為了超車駛入對向車道，卻不慎與對向車道上沿崙美路北往南直行的機車發生碰撞，機車騎士噴飛倒地，旋即又有沿崙美路北往南直行的2輛機車閃避不及而陸續撞上倒地的機車，3輛機車都翻覆。轎車擋風玻璃與車頭嚴重毀損，駕駛未受傷。

請繼續往下閱讀...

警方指出，這起車禍事故共造成2名機車騎士受傷，所幸都是手腳多處擦傷，由消防人員給予清洗傷口、包紮止血，送彰化基督教醫院治療，無生命危險。由於事故發生正逢上班時間，現場交通一度受阻，汽車與機車大排長龍；是否轎車駕駛趕上班而駛到對向車道釀禍，或有其他原因肇事，已由警方進一步釐清。

轎車與3輛機車碰撞，現場一片狼藉。（圖由警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法