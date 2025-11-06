為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    離奇車禍！ 彰市轎車與3機車碰撞 2騎士噴飛受傷送醫

    2025/11/06 11:53 記者湯世名／彰化報導
    轎車與3輛機車碰撞，現場交通受阻大塞車。（圖由消防局提供）

    轎車與3輛機車碰撞，現場交通受阻大塞車。（圖由消防局提供）

    彰化市崙美路今天（6日）發生一起離奇車禍，1輛轎車與1輛機車發生碰撞事故，又連續造成2輛機車閃避不及碰撞倒地，此事故共造成2名機車騎士噴飛受傷，所幸送醫治療都沒有生命危險；警方初步了解，疑似轎車駕駛為超車遂駛入對向車道，不慎釀成事故，不過事故發生確實原因還要由警方進一步釐清。

    彰化警分局指出，這起車禍事故發生在今天上午7點半左右，該輛轎車行駛在彰化市崙美路時，疑似為了超車駛入對向車道，卻不慎與對向車道上沿崙美路北往南直行的機車發生碰撞，機車騎士噴飛倒地，旋即又有沿崙美路北往南直行的2輛機車閃避不及而陸續撞上倒地的機車，3輛機車都翻覆。轎車擋風玻璃與車頭嚴重毀損，駕駛未受傷。

    警方指出，這起車禍事故共造成2名機車騎士受傷，所幸都是手腳多處擦傷，由消防人員給予清洗傷口、包紮止血，送彰化基督教醫院治療，無生命危險。由於事故發生正逢上班時間，現場交通一度受阻，汽車與機車大排長龍；是否轎車駕駛趕上班而駛到對向車道釀禍，或有其他原因肇事，已由警方進一步釐清。

    轎車與3輛機車碰撞，現場一片狼藉。（圖由警方提供）

    轎車與3輛機車碰撞，現場一片狼藉。（圖由警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播